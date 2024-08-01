Squid Game'in geleceğine dair beklenen açıklama geldi

Squid Game 3. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek
Netflix'in Squid Game'e dair paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı. Şirket aynı zamanda dizinin geleceğine dair planlarını da paylaştı. Squid Game'e şimdiden 3. sezon onayını veren Netflix, sevilen dizinin 3. sezonla ekranlara veda edeceğini duyurdu.
İlk iki sezon arasında üç yıldan fazla beklememiz gerekmiş olsa da 3. sezon için bu kadar uzun beklememiz gerekmeyecek. Çünkü dizinin aynı zamanda final sezonu olacak 3. sezon, 2025'te ekrana gelecek.
Netflix'in böylesine popüler bir diziyi üç sezonun ardından sonlandıracak olması şaşırtıcı. Ancak dizinin selameti için en iyisi olabilir. Zira başarı geldi diye gereksiz uzatılan diziler genelde hayal kırıklığıyla sonlanıyor. Dahası dizinin bitecek olması Netflix'in Squid Game'e tamamen veda edeceği anlamına da gelmiyor. Netflix, spin-off dizileri ve İngilizce yeniden çevrimlerle bu franchise'ı daha da büyütme planları yapıyor.
Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.