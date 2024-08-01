Squid Game'in geleceğine dair beklenen açıklama geldi

Tam Boyutta Gör 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla inanılmaz bir başarıya imza atan Squid Game, uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen 2. sezonu, 26 Aralık'ta izleyici ile buluşacak. Yeni sezon sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün kısa bir teaser yayınlayarak 2. sezonun 26 Aralık'ta yayınlanacağını duyurdu.

Squid Game 3. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek

Netflix'in Squid Game'e dair paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı. Şirket aynı zamanda dizinin geleceğine dair planlarını da paylaştı. Squid Game'e şimdiden 3. sezon onayını veren Netflix, sevilen dizinin 3. sezonla ekranlara veda edeceğini duyurdu.

İlk iki sezon arasında üç yıldan fazla beklememiz gerekmiş olsa da 3. sezon için bu kadar uzun beklememiz gerekmeyecek. Çünkü dizinin aynı zamanda final sezonu olacak 3. sezon, 2025'te ekrana gelecek.

The Boys 4. sezondan büyük başarı 4 gün önce eklendi

Netflix'in böylesine popüler bir diziyi üç sezonun ardından sonlandıracak olması şaşırtıcı. Ancak dizinin selameti için en iyisi olabilir. Zira başarı geldi diye gereksiz uzatılan diziler genelde hayal kırıklığıyla sonlanıyor. Dahası dizinin bitecek olması Netflix'in Squid Game'e tamamen veda edeceği anlamına da gelmiyor. Netflix, spin-off dizileri ve İngilizce yeniden çevrimlerle bu franchise'ı daha da büyütme planları yapıyor.

Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.