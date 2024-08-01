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    Anlık Bildirim

    Squid Game'in geleceğine dair beklenen açıklama geldi

    Squid Game'in merakla beklenen 2. sezonunun yayın tarihini kısa bir teaser ile duyuran Netflix, dizinin geleceğine dair planlarını da paylaştı. Sevilen dizi için yolun sonu göründü.
    Squid Game 3. sezonla veda edecek Tam Boyutta Gör
    2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla inanılmaz bir başarıya imza atan Squid Game, uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen 2. sezonu, 26 Aralık'ta izleyici ile buluşacak. Yeni sezon sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün kısa bir teaser yayınlayarak 2. sezonun 26 Aralık'ta yayınlanacağını duyurdu.

    Squid Game 3. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek

    Netflix'in Squid Game'e dair paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı. Şirket aynı zamanda dizinin geleceğine dair planlarını da paylaştı. Squid Game'e şimdiden 3. sezon onayını veren Netflix, sevilen dizinin 3. sezonla ekranlara veda edeceğini duyurdu.

    İlk iki sezon arasında üç yıldan fazla beklememiz gerekmiş olsa da 3. sezon için bu kadar uzun beklememiz gerekmeyecek. Çünkü dizinin aynı zamanda final sezonu olacak 3. sezon, 2025'te ekrana gelecek.

    Netflix'in böylesine popüler bir diziyi üç sezonun ardından sonlandıracak olması şaşırtıcı. Ancak dizinin selameti için en iyisi olabilir. Zira başarı geldi diye gereksiz uzatılan diziler genelde hayal kırıklığıyla sonlanıyor. Dahası dizinin bitecek olması Netflix'in Squid Game'e tamamen veda edeceği anlamına da gelmiyor. Netflix, spin-off dizileri ve İngilizce yeniden çevrimlerle bu franchise'ı daha da büyütme planları yapıyor.

    Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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