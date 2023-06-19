Gerçek Squid Game için tarih verildi: Büyük ödül 4.56 milyon dolar!

Squid Game: The Challenge, Kasım'da Netflix'te
Squid Game: The Challenge, Netflix’in orijinal prodüksiyonun atmosferini mümkün olduğunca yansıtacak. Oyun, muhtemelen dev bir oyuncağın seslendirdiği “kırmızı ışık, yeşil ışık” oyunuyla başlayacak. 456 kişinin katıldığı reality show, 10 bölüm sürecek. Kazanan 4.56 milyon dolarlık büyük ödülü alacak.
Squid Game, Netflix’te popülerliğini koruyor. Kore dizisi, Haziran ayı itibarıyla 1.6 milyardan fazla izlenme saati ile Netflix'in tüm zamanların en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Kasım ayında yayınlanması planlanan Squid Game reality programı, merakla bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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