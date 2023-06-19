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    Gerçek Squid Game için tarih verildi: Büyük ödül 4.56 milyon dolar!

    Netflix'in en çok izlenen dizilerinden Squid Game'in reality show versiyonu geliyor. 4.56 milyon dolar ödüllü gerçek Squid Game ne zaman yayınlanacak, kaç bölüm olacak?
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    Squid Game The Challenge Netflix fragman Tam Boyutta Gör
    Netflix platformunda yayınlanan popüler dizilerden Squid Game, gerçek oluyor. Netflix, Squid Game reality show’a katılımların nasıl gerçekleştiğini, oyuncuların nasıl seçildiğini açıklamadı ancak beklenen oyun için tarihi verdi. Squid Game: The Challenge için fragman yayınlandı.

    Squid Game: The Challenge, Kasım'da Netflix'te

    Squid Game: The Challenge, Netflix’in orijinal prodüksiyonun atmosferini mümkün olduğunca yansıtacak. Oyun, muhtemelen dev bir oyuncağın seslendirdiği “kırmızı ışık, yeşil ışık” oyunuyla başlayacak. 456 kişinin katıldığı reality show, 10 bölüm sürecek. Kazanan 4.56 milyon dolarlık büyük ödülü alacak.

    Squid Game, Netflix’te popülerliğini koruyor. Kore dizisi, Haziran ayı itibarıyla 1.6 milyardan fazla izlenme saati ile Netflix'in tüm zamanların en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Kasım ayında yayınlanması planlanan Squid Game reality programı, merakla bekleniyor.

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