Gerçek Squid Game için tarih verildi: Büyük ödül 4.56 milyon dolar!

Tam Boyutta Gör Netflix platformunda yayınlanan popüler dizilerden Squid Game, gerçek oluyor. Netflix, Squid Game reality show’a katılımların nasıl gerçekleştiğini, oyuncuların nasıl seçildiğini açıklamadı ancak beklenen oyun için tarihi verdi. Squid Game: The Challenge için fragman yayınlandı.

Squid Game'in 2. sezon fragmanı yayınlandı 1 gün önce eklendi

Squid Game: The Challenge, Kasım'da Netflix'te

Squid Game: The Challenge, Netflix’in orijinal prodüksiyonun atmosferini mümkün olduğunca yansıtacak. Oyun, muhtemelen dev bir oyuncağın seslendirdiği “kırmızı ışık, yeşil ışık” oyunuyla başlayacak. 456 kişinin katıldığı reality show, 10 bölüm sürecek. Kazanan 4.56 milyon dolarlık büyük ödülü alacak.

Squid Game, Netflix’te popülerliğini koruyor. Kore dizisi, Haziran ayı itibarıyla 1.6 milyardan fazla izlenme saati ile Netflix'in tüm zamanların en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Kasım ayında yayınlanması planlanan Squid Game reality programı, merakla bekleniyor.

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