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    Squid Game üçüncü sezondan ilk tanıtım geldi, artık iki bebek var

    Squid Game dizisinin üçüncü sezonu için tanıtımlara başlayan Netflix ilk ipuçlarını verdi. Hikâyeyi bitirecek olan üçüncü sezona önemli bir karakter katılıyor.  
    Squid Game üçüncü sezon Tam Boyutta Gör
    Yayınlandığı gün rekorlara imza atan Squid Game ikinci sezonu da rekorlarla başladı. İlk üç günde 68 milyon izlenmeye ulaşan ikinci sezon ilk haftada en çok izlenen dizi oldu ve İngilizce dışındaki diziler arasında ilk ona girdi. 

    Squid Game üçüncü sezon ilk tanıtım

    Squid Game üçüncü sezonu için kısa süre önce Tudum sitesinde ilk açıklama yapılmıştı. İkinci ve üçüncü sezonun bir arada çekildiği ancak bölümler yetişmediği için iki sezona bölündüğü belirtilmişti. Bu bakımdan üçüncü sezonun kısa süre sonra erişime açılacağı vurgulanmıştı. 

    Netflix sosyal medya hesapları yavaş yavaş üçüncü sezonun tanımını yapmaya başladı. Dizinin en popüler oyunu olan Yeşil Işık Kırmızı Işık’taki dev Young-Hee bebeğin üçüncü sezonda bir arkadaşı daha oluyor. Chul-su adı verilen erkek bebeğin işlevi bilinmiyor ancak kırmızı ışık esnasında bir görevi olduğu tahmin ediliyor. 

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