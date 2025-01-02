Squid Game üçüncü sezondan ilk tanıtım geldi, artık iki bebek var

Squid Game üçüncü sezon ilk tanıtım
Squid Game üçüncü sezonu için kısa süre önce Tudum sitesinde ilk açıklama yapılmıştı. İkinci ve üçüncü sezonun bir arada çekildiği ancak bölümler yetişmediği için iki sezona bölündüğü belirtilmişti. Bu bakımdan üçüncü sezonun kısa süre sonra erişime açılacağı vurgulanmıştı.
Netflix sosyal medya hesapları yavaş yavaş üçüncü sezonun tanımını yapmaya başladı. Dizinin en popüler oyunu olan Yeşil Işık Kırmızı Işık’taki dev Young-Hee bebeğin üçüncü sezonda bir arkadaşı daha oluyor. Chul-su adı verilen erkek bebeğin işlevi bilinmiyor ancak kırmızı ışık esnasında bir görevi olduğu tahmin ediliyor.
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