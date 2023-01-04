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    SsangYong, isim değişikliğine gidecek: Sebebi "kötü imaj"

    Geçtiğimiz yıl SsangYong Motor'u satın alan KG Group, Mart ayında hissedarlardan onay alınması durumunda şirketin ismini değiştirmeyi planladıklarını duyurdu.     
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    SsangYong, isim değişikliğine gidecek: Sebebi 'kötü imaj' Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli otomotiv şirketi SsangYong, geçtiğimiz yıl KG Group tarafından satın alındı. Şirket için yeni yatırım planları bulunan KG Group, aynı zamanda isim değişikliği de planlıyor.

    Yeni ismi "KG Mobility" olacak

    Gelen bilgiye göre, eğer değişiklik gerçekleşirse SsangYong'un yeni ismi KG Mobility olacak ve otomobillerin üzerinde KG logosu yer alacak. Görünüşe bakılırsa KG Group, SsangYong üzerinde son yıllarda oluşan kötü imajı bu isim değişikliğiyle silmek istiyor. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Kwak Jea-Sun, konuyla ilgili açıklamasında, "SsangYong Motor ismi iyi anılarla dolu bir hayran kitlesine sahip ama aynı zamanda kötü bir kötü bir imajı da var" sözleriyle bunu açıkça gösteriyor.

    İsim değişikliği önerisinin bu yıl Mart ayında düzenlenecek toplantıda hissedarlar tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Eğer hissedarlardan onay çıkarsa, markanın logosu ve kurumsal kimliği dahil tüm pazarlama süreci tepeden tırnağa değişecek. Kwak bu konuda "Sadece ismin sonundaki 'Motor' kelimesini de değiştirebilirdik fakat biz daha köklü bir değişim planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

    Korece "ikiz ejder" anlamına gelen SsangYong ismi 36 yıldır marka tarafından kullanılıyor. Bu nedenle değiştirmek tam anlamıyla zor bir karar. Yeni isimde "Mobility" kelimesi de dikkat çekici. Görünen o ki KG Group, SsangYong'u bir otomotiv üreticisinden ziyade mobilite şirketine dönüştürmeyi hedefliyor.

    SsangYong'un geçmişi bir üretici olarak 1954 yılına kadar uzanıyor. Ancak günümüzde kullanılan ismi alması 1986 yılında SsangYong Group tarafından satın alınmasıyla gerçekleşti. Şirket daha sonraları sırasıyla Daewoo, SAIC ve ardından Mahindra & Mahindra çatısı altında faaliyetine devam etti. Son olarak da 2022 yılında KG Group tarafından satın alındı.

    Kimya ve çelik endüstrisinde uzmanlaşan grubun SsangYong'un yüzde 58.85 hissesini yaklaşık 253 milyon dolara satın aldığı ve şirkete 426 milyon dolarlık ek yatırım yapma sözü verdiği belirtiliyor.

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