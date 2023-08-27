Star Citizen için yatırılan para 600 milyon doları geçti

Tam Boyutta Gör

Cloud Imperium Games'in geliştirmekte olduğu bilimkurgu temalı, uzay ticareti, savaş simülasyon ve RPG’si olan Star Citizen, projenin üzerinden on yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen hâlâ milyonlar toplayan devasa kitlesel fonlama kampanyasıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. Temelleri 2010 yılında atılan ve prodüksiyon sürecine 2011'de başlayan Star Citizen, devam ettirdiği kitlesel fonlama havuzuyla yeni bir rekora imza attı.

Star Citizen'ın topladığı para 600 milyon dolar

Star Citizen, geçtiğimiz senenin yine bu dönemlerinde yaklaşık yarım milyar dolarlık finansman toplamayı başarmıştı. Aradan geçen 11 ay ve ekstradan 100 milyon dolarlık fon ile birlikte Star Citizen an itibariyle 600 milyon doların üzerinde para toplamış durumda. Kitlesel fonlama açısından 2023 yılının en aktif ayı ise mayıs oldu, bu dönemde 20 milyon dolardan fazla fon sağlandı. Bunun arkasındaki neden ise oyundaki neredeyse her şeye erişim sunan oynaması ücretsiz etkinlik olabilir.

Tam Boyutta Gör 2023 aynı zamanda Star Citizen ve Cloud Imperium Games'in hedeflerine daha fazla ulaştığı bir yıl oldu. Mart ayında Cloud Imperium Games, oyun için şimdiye kadarki en büyük güncelleme olan Alpha 3.18'i sundu. Persistent Entity Streaming, kurtarma mekaniği, kargonun yeniden düzenlenmesi ve çok daha fazlası gibi uzun zamandır vaat edilen özellikleri beraberinde getirdi.

Starfield’ın oynanış videosunu sızdıran kişi tutuklandı 1 gün önce eklendi

Ardından mayıs ayında, bir sonraki üç aylık içerik paketi Alpha 3.19 ile birlikte Lorville şehri önemli ölçüde elden geçirildi, yeni oyuncuların katılımlarında süreç iyileştirmeleri yapıldı ve geliştirilmiş çekici ışın etkileşimleri eklendi. Tüm bu güncellemelere rağmen Star Citizen için herhangi bir çıkış tarihi ise bulunmuyor. Ek olarak oyunun gelecekteki güncellemelerine ilişkin yol haritası, Persistant Universe bölümü için Alpha 3.20'nin çok yakında geleceğini gösteriyor. 2023'ün üçüncü çeyreğinde yayınlanması planlanan bu güncelleme Crusader'ın üzerinde yepyeni bir alçak dünya yörünge istasyonu, yeni kargo etkileşimleri, görevler ve kara araçlarına yönelik iyileştirmeler içerecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Star Citizen için yatırılan para 600 milyon doları geçti