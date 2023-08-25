Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Starfield’ın oynanış videosunu sızdıran kişi tutuklandı

    Bu haftanın başlarında yılın beklenen oyunu Starfield’ın 40 dakikalık oynanış videosu sızdırılmıştı. Belirtilenlere göre Bethesda’nın uzay temalı RPG’sini sızdıran kişi tutuklandı.
    Starfield’ın oynanış videosunu sızdıran kişi tutuklandı Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın başlarında, Starfield'ın çıkışını sabırsızlıkla bekleyenler, oyunun erken bir kopyasını ele geçiren biri sayesinde oyunun ilk 40 dakikasını görme şansı elde etti. Ancak oyunu incelerken kendini filme alan bu kişinin yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmesi sadece an meselesiydi. Zira halihazırda Starfield için inceleme ambargosu kalkmış değil ve şahsın bu video için oldukça yanlış şeyler yaptığı ortaya çıktı.

    Starfield'ı sızdıran kişi tutulandı

    Starfield subreddit'inde bildirildiği üzere, sızıntıyı yapan kişi 24 Ağustos'ta, uyuşturucu madde bulundurmak ve 2.500 ila 10.000 dolar arasında mal hırsızlığı yapmaktan tutuklandı. Sızıntı yapan kişi, videolarında ve sosyal medya paylaşımlarında, Bethesda'nın merakla beklenen oyununun birden fazla kopyasını çalıştığı depodan satmak için çaldığını da itiraf etti. Bethesda patronu Todd Howard'dan özür dahi dileyen şahsın bu kısa süreli şöhreti de ağır bir son ile sonuçlandı.

    Sızıntıyı yapan kişinin tutuklanmış olması ve oyunun piyasaya sürülmesine çok az bir süre kalmış olması nedeniyle Starfield’dan daha fazla sızıntını yayınlanma olasılığı oldukça düşük. Öte yandan şimdiye kadar paylaşılan videolardan görüldüğü kadarıyla Starfield gerçekten başarılı bir oyun olacakmış gibi görünüyor.

    Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak. Oyun hakkındaki inceleme ambargosu ise 31 Ağustos tarihinde kalkacak. İlk günden Game Pass'e gelecek olan Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olacak. Starfield Premium Edition PC fiyatıysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı ise 1.600 TL.

    Kaynakça https://wccftech.com/starfield-leaker-arrested/ https://recentlybooked.com/TN/Shelby/DARIN-HARRIS~3187_23111016
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hapşırık neden kokar eşit ağırlık 200 bin için kaç net trabzon şivesi kelimeleri farthest frontier türkçe yama :/ ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız