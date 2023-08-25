Tam Boyutta Gör Bu haftanın başlarında, Starfield'ın çıkışını sabırsızlıkla bekleyenler, oyunun erken bir kopyasını ele geçiren biri sayesinde oyunun ilk 40 dakikasını görme şansı elde etti. Ancak oyunu incelerken kendini filme alan bu kişinin yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmesi sadece an meselesiydi. Zira halihazırda Starfield için inceleme ambargosu kalkmış değil ve şahsın bu video için oldukça yanlış şeyler yaptığı ortaya çıktı.

Starfield'ı sızdıran kişi tutulandı

Starfield subreddit'inde bildirildiği üzere, sızıntıyı yapan kişi 24 Ağustos'ta, uyuşturucu madde bulundurmak ve 2.500 ila 10.000 dolar arasında mal hırsızlığı yapmaktan tutuklandı. Sızıntı yapan kişi, videolarında ve sosyal medya paylaşımlarında, Bethesda'nın merakla beklenen oyununun birden fazla kopyasını çalıştığı depodan satmak için çaldığını da itiraf etti. Bethesda patronu Todd Howard'dan özür dahi dileyen şahsın bu kısa süreli şöhreti de ağır bir son ile sonuçlandı.

Starfield Türkçe dil desteği için kampanya başlatıldı 3 gün önce eklendi

Sızıntıyı yapan kişinin tutuklanmış olması ve oyunun piyasaya sürülmesine çok az bir süre kalmış olması nedeniyle Starfield’dan daha fazla sızıntını yayınlanma olasılığı oldukça düşük. Öte yandan şimdiye kadar paylaşılan videolardan görüldüğü kadarıyla Starfield gerçekten başarılı bir oyun olacakmış gibi görünüyor.

Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak. Oyun hakkındaki inceleme ambargosu ise 31 Ağustos tarihinde kalkacak. İlk günden Game Pass'e gelecek olan Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olacak. Starfield Premium Edition PC fiyatıysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı ise 1.600 TL.

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Starfield’ın oynanış videosunu sızdıran kişi tutuklandı