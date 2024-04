Star Trek: Strange New Worlds şimdiden 4. sezon onayını aldı

Tam Boyutta Gör Paramount çatısı altında hayata geçirilen modern Star Trek filmleri ve dizileri, serinin hayranları tarafından pek beğenilmiyor olsa da kendi izleyici kitlelerini yaratmayı başardılar. Bu da Paramount tarafından hayata geçirilen Star Trek dizilerinin uzun soluklu olmasını sağladı. Bunun son örneği de Strange New Worlds.

2022 yılında başlayan Star Trek: Strange New Worlds, Paramount+ platformunda yakaladığı başarı sayesinde gelecek sezonlarını da garanti altına aldı. Önümüzdeki yıl 3. sezonuyla geri dönecek olan Strange New Worlds, 4. sezon onayını da aldı. 3. sezon çekimleri devam eden dizinin daha şimdiden 4. sezon onayını almış olması, Paramount'un ortaya koyulan işten son derece memnun olduğunu gösteriyor.

Star Trek: Strange New Worlds, 2025'te 3. Sezonuyla Geri Dönecek

Strange New Worlds, orijinal Star Trek dizisi ya da The Next Generation gibi takdir toplayan bir yapım olmasa da son dönemde çıkan Star Trek işleri arasından sıyrılmayı başardı. Pek çok kişi tarafından Discovery'den çok daha iyi bir Star Trek dizisi olarak değerlendirilen Strange New Worlds, özellikle belli başlı bölümleriyle övgü topladı.

Orijinal Star Trek dizisinin yaklaşık 20 yıl öncesinde geçen Strange New Worlds, Atılgan (Enterprise) gemisinde geçiyor. Ancak Kaptan Kirk ve mürettebatının maceralarına değil, Atılgan'ın Kirk'ten önceki kaptanı olan Kaptan Pike ile onun mürettebatının maceralarına odaklanıyor. Kaptan Pike'ın ekibinde, henüz genç bir subay olan Spock da bulunuyor. Atılgan, orijinal dizide olduğu gibi farklı dünyalara yolculuk ederek evrenin farklı köşelerini keşfediyor.

