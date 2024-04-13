Star Trek: Strange New Worlds şimdiden 4. sezon onayını aldı

2022 yılında başlayan Star Trek: Strange New Worlds, Paramount+ platformunda yakaladığı başarı sayesinde gelecek sezonlarını da garanti altına aldı. Önümüzdeki yıl 3. sezonuyla geri dönecek olan Strange New Worlds, 4. sezon onayını da aldı. 3. sezon çekimleri devam eden dizinin daha şimdiden 4. sezon onayını almış olması, Paramount'un ortaya koyulan işten son derece memnun olduğunu gösteriyor.
Star Trek: Strange New Worlds, 2025'te 3. Sezonuyla Geri Dönecek
Strange New Worlds, orijinal Star Trek dizisi ya da The Next Generation gibi takdir toplayan bir yapım olmasa da son dönemde çıkan Star Trek işleri arasından sıyrılmayı başardı. Pek çok kişi tarafından Discovery'den çok daha iyi bir Star Trek dizisi olarak değerlendirilen Strange New Worlds, özellikle belli başlı bölümleriyle övgü topladı.
Orijinal Star Trek dizisinin yaklaşık 20 yıl öncesinde geçen Strange New Worlds, Atılgan (Enterprise) gemisinde geçiyor. Ancak Kaptan Kirk ve mürettebatının maceralarına değil, Atılgan'ın Kirk'ten önceki kaptanı olan Kaptan Pike ile onun mürettebatının maceralarına odaklanıyor. Kaptan Pike'ın ekibinde, henüz genç bir subay olan Spock da bulunuyor. Atılgan, orijinal dizide olduğu gibi farklı dünyalara yolculuk ederek evrenin farklı köşelerini keşfediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)