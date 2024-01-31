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    Anlık Bildirim

    Star Trek: Section 31 filminin çekimlerine başlandı

    Star Trek: Section 31 filminin çekimlerine başlandı. Paramount+'ta izleyici ile buluşacak olan film, Michelle Yeoh'un canlandırdığı Philippa Georgiou karakterine odaklanacak.

    Yeni Star Trek filminin çekimlerine başlandı Tam Boyutta Gör

    Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Star Trek, son yıllarda beyazperdeden uzak kalmış olsa da televizyon tarafında son derece aktif kalmaya devam ediyor. Son dönemde altı farklı Star Trek dizisine imza atan Paramount, dijital platformunda izleyici ile buluşturduğu bu dizilere şimdi bir de film eklemeye hazırlanıyor.

    İlk olarak Star Trek: Discovery dizisinde karşımıza çıkan Philippa Georgiou'nun yeni maceralarına odaklanacak olan Star Trek: Section 31 filminin çekimlerine başlandı. Everything Everywhere All at Once filmindeki performansıyla Oscar kazanan usta oyuncu Michelle Yeoh, Section 31 filminde Philippa Georgiou rolünde geri dönecek.

    Star Trek: Section 31, Paramount+'ta İzleyici ile Buluşacak

    Star Trek: Section 31, ilk başta yeni bir dizi projesi olarak ortaya çıkmıştı. Ancak uzun süre hazırlık aşamasında kalan dizi bir türlü gerçeğe dönüşmedi. Ne var ki Paramount projeden tam olarak vazgeçmedi ve günün sonunda ortaya bu film çıktı.

    Filme adını veren Section 31, Yıldız Filosu'nun gizli bir departmanı olarak biliniyor. Federasyon'un daha karanlık işleri için görevlendirdiği bu departmana katılan Phillipa Georgiou, bir yandan Federasyon'u korumak için tehlikeli bir göreve atılırken, bir yandan da karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak.

    Star Trek: Discovery'nin yönetmenlerinden Olatunde Osunsanmi'nin yöneteceği Section 31'in oyuncu kadrosunda Michelle Yeoh'a Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Robert Kazinsky, Humberly Gonzalez ve James Hiroyuki Liao eşlik edecek.

    Şu anda hazırlık aşamasında olan diğer iki Star Trek filminin aksine Section 31 sinemalarda gösterime girmeyecek. Bunun yerine doğrudan Paramount+ platformunda yayınlanacak. Şu an için net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da filmin 2025'te çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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