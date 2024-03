Star Trek: Section 31 filminin çekimleri tamamlandı

Tam Boyutta Gör Star Trek'in 2016 yılından beri atıl durumda olan film serisi beyazperdeye dönmekten en az birkaç yıl uzakta olsa da bu arada en azından Paramount+ platformunda bir Star Trek filmi izleme şansı yakalayacağız. Söz konusu bu film, Star Trek: Discovery dizisinin spin-off'u olan Star Trek: Section 31 olacak.

Star Trek: Section 31'in ocak ayı sonunda başlayan çekimleri, bu hafta tamamlandı. Filmde rol alan oyunculardan olan Robert Kazinsky, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çekimlerin tamamlandığını duyurdu.

Star Trek: Section 31, ilk olarak Star Trek: Discovery dizisinde karşımıza çıkan Philippa Georgiou'nun yeni maceralarına odaklanacak. Everything Everywhere All at Once filmindeki performansıyla Oscar kazanan usta oyuncu Michelle Yeoh, Section 31 filminde Philippa Georgiou rolünde geri dönecek.

Star Trek: Section 31, Yıldız Filosu'nun Saklı Yüzünü Gösterecek

Filme adını veren Section 31, Yıldız Filosu'nun gizli bir departmanı olarak biliniyor. Federasyon'un daha karanlık işleri için görevlendirdiği bu departmana katılan Phillipa Georgiou, bir yandan Federasyon'u korumak için tehlikeli bir göreve atılırken, bir yandan da karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Star Trek: Discovery'nin yönetmenlerinden Olatunde Osunsanmi'nin yönettiği Section 31'in oyuncu kadrosunda Michelle Yeoh'a Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Robert Kazinsky, Humberly Gonzalez ve James Hiroyuki Liao eşlik ediyor.

Film için henüz net bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak daha önce gelen bilgiler, 2025'e kalma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

