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    Anlık Bildirim

    Star Wars: Knights of the Old Republic iptal edilmiş olabilir

    Star Wars’un merakla beklenen yapımı Knights of the Old Republic iptal edilmiş olabilir. Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiler, oyunu bekleyenleri oldukça üzecek cinsten.
    Knights of the Old Republic Remake iptal edilmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    2003 yılında Xbox ve PC için yayınlanan Star Wars: Knights of the Old Republic, aradan 20 yıl geçmesine rağmen hala Star Wars’un en başarılı oyunlarından biri olarak görülüyor. Bu başarının devamı üzerine Embracer Group, 2021 yılında Bioware'ın orijinal projesini yenileyeceklerini belirterek KOTOR: Remake'i  duyurmuştu. Ancak iddialara göre, Playstation 5 için geliştirilen yapım iptal edilmiş olabilir.

    KOTOR: Remake için çalışmalar durduruldu

    Oyun dünyasına yakın kaynakları ile bilinen Jeff Grub, Game Mess Mornings programı üzerinde Star Wars: KOTOR hakkında konuştu. Grub “Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, şu anda bu oyun üzerinde çalışılmıyor. Bu oyun üzerinde hiçbir stüdyoda hiçbir şekilde çalışılmıyor” diyerek yapımı bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. 

    Playstation 5'e özel olarak yayınlanması planlanan yapım, başlangıçta Aspyr Media tarafında geliştiriliyordu ancak Embracer, geçtiğimiz yıl projeyi Saber Interactive’e transfer etmişti. Programın devamına Grub, projenin daha sonra başka bir stüdyoya daha transfer edilmiş olabileceğini belirtti. Tüm bunlara rağmen geliştirme sürecinde yaşanan problemler, Embracer Group’u projenin iptaline itmişe benziyor. Embracer Group veya Saber Interactive henüz iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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