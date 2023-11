Star Wars: Knights of the Old Republic iptal edilmiş olabilir

Tam Boyutta Gör 2003 yılında Xbox ve PC için yayınlanan Star Wars: Knights of the Old Republic, aradan 20 yıl geçmesine rağmen hala Star Wars’un en başarılı oyunlarından biri olarak görülüyor. Bu başarının devamı üzerine Embracer Group, 2021 yılında Bioware'ın orijinal projesini yenileyeceklerini belirterek KOTOR: Remake'i duyurmuştu. Ancak iddialara göre, Playstation 5 için geliştirilen yapım iptal edilmiş olabilir.

KOTOR: Remake için çalışmalar durduruldu

Oyun dünyasına yakın kaynakları ile bilinen Jeff Grub, Game Mess Mornings programı üzerinde Star Wars: KOTOR hakkında konuştu. Grub “Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, şu anda bu oyun üzerinde çalışılmıyor. Bu oyun üzerinde hiçbir stüdyoda hiçbir şekilde çalışılmıyor” diyerek yapımı bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Playstation 5'e özel olarak yayınlanması planlanan yapım, başlangıçta Aspyr Media tarafında geliştiriliyordu ancak Embracer, geçtiğimiz yıl projeyi Saber Interactive’e transfer etmişti. Programın devamına Grub, projenin daha sonra başka bir stüdyoya daha transfer edilmiş olabileceğini belirtti. Tüm bunlara rağmen geliştirme sürecinde yaşanan problemler, Embracer Group’u projenin iptaline itmişe benziyor. Embracer Group veya Saber Interactive henüz iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.



