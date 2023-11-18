Star Wars: Knights of the Old Republic iptal edilmiş olabilir

KOTOR: Remake için çalışmalar durduruldu
Oyun dünyasına yakın kaynakları ile bilinen Jeff Grub, Game Mess Mornings programı üzerinde Star Wars: KOTOR hakkında konuştu. Grub “Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, şu anda bu oyun üzerinde çalışılmıyor. Bu oyun üzerinde hiçbir stüdyoda hiçbir şekilde çalışılmıyor” diyerek yapımı bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.
Playstation 5'e özel olarak yayınlanması planlanan yapım, başlangıçta Aspyr Media tarafında geliştiriliyordu ancak Embracer, geçtiğimiz yıl projeyi Saber Interactive’e transfer etmişti. Programın devamına Grub, projenin daha sonra başka bir stüdyoya daha transfer edilmiş olabileceğini belirtti. Tüm bunlara rağmen geliştirme sürecinde yaşanan problemler, Embracer Group’u projenin iptaline itmişe benziyor. Embracer Group veya Saber Interactive henüz iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.