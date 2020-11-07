Star Wars'ın sevilen karakterlerinden Boba Fett'in dizisi gelecek gibi duruyor

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Bilim kurgu türünün önemli isimlerinden biri olan ancak ne yazık ki son birkaç yıldır hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Star Wars markasına yeni bir yapım eklenecek gibi duruyor.

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Sektörde güvenilir haber yapan isimlerden olan Deadline'ın raporuna göre, Disney+ için bir Boba Fett dizisi planlanıyor. Hatta dizi için çalışmaların da çok yakında başlayacağı söyleniyor. Söylentiye göre dizinin yapımına, The Mandalorian'ın üçüncü sezon çekimlerinden önce başlanması bekleniyormuş The Mandalorian'ın üçüncü sezon çekimlerinin de bu yıl bitmeden başlaması bekleniyor. Yani çok kısa bir süre içinde Boba Fett dizisinin çekimlerine başlanabilir.

Proje bu kadar uzun süre saklandığına göre çekimleri başladığı zaman da resmi bir duyuru göremeyebiliriz ancak büyük bir ihtimalle bu projenin gerçek olduğunu söylemek gerek. Boba Fett karakterini de zaten The Mandalorian'ın ikinci sezonunda gördük ve görmeyce de devam eeceğiz gibi duruyor.

The Madnalorian'ın bugün ikinci sezon ikinci bölümü yayınlandı ve 6 hafta daha yayınlanarak toplam 8 bölümde ikinci sezon finalini yapacak.

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