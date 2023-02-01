Star Wars Jedi: Survivor ertelendi

Tam Boyutta Gör Oyun dünyası açısından büyük beklentilerin olduğu 2023 yılı pek de iyi başlamadı. Readfall, Skulls and Bones, The Day Before gibi yapımlar ertelenirken Apex Legends iptal edildi. Bir haber de Star Wars Jedi: Survivor oyunundan geldi.

Star Wars Jedi: Survivor neden ertelendi?

2019 yılında piyasaya sürülen Star Wars Jedi: Fallen Order hem oynanış mekanikleri hem de hikâyesi ile oldukça beğenilmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında da devam oyunu Star Wars Jedi: Survivor duyurulmuştu. 16 Mart itibariyle beklenen oyun ertelendi.

Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri 1 ay önce eklendi

Respawn Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 3 yıldır devam eden Star Wars Jedi: Survivor oyununda hikâye kısmı tamamlandı. Hali hazırda performansı iyileştirmek için hataların giderilmesi, oyuncu tecrübesinin iyileştirilmesi, dengenin sağlanması gibi son rötuşlar yapılıyor.

Bununla birlikte Respawn ekibi her şeyin mükemmel olmasını istediği için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle oyunun çıkışı 28 Nisan 2023 tarihine ertelendi. Yeni bir gelişme olmazsa PC, Xbox Series X/S ve PS5 için yayınlanmış olacak.

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Star Wars Jedi: Survivor oyunundan kötü haber