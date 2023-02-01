Star Wars Jedi: Survivor ertelendi

Star Wars Jedi: Survivor neden ertelendi?
2019 yılında piyasaya sürülen Star Wars Jedi: Fallen Order hem oynanış mekanikleri hem de hikâyesi ile oldukça beğenilmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında da devam oyunu Star Wars Jedi: Survivor duyurulmuştu. 16 Mart itibariyle beklenen oyun ertelendi.
Respawn Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 3 yıldır devam eden Star Wars Jedi: Survivor oyununda hikâye kısmı tamamlandı. Hali hazırda performansı iyileştirmek için hataların giderilmesi, oyuncu tecrübesinin iyileştirilmesi, dengenin sağlanması gibi son rötuşlar yapılıyor.
Bununla birlikte Respawn ekibi her şeyin mükemmel olmasını istediği için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle oyunun çıkışı 28 Nisan 2023 tarihine ertelendi. Yeni bir gelişme olmazsa PC, Xbox Series X/S ve PS5 için yayınlanmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?