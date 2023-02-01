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    Star Wars Jedi: Survivor ertelendi

    Respawn Entertainment imzalı yılın en çok beklenen oyunlarından Star Wars Jedi: Survivor ertelendi. Şimdilik 40 günlük bir erteleme söz konusu iken EA şirketinin durumu oyuncuları endişelendiriyor. 
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    Star Wars Jedi: Survivor Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyası açısından büyük beklentilerin olduğu 2023 yılı pek de iyi başlamadı. Readfall, Skulls and Bones, The Day Before gibi yapımlar ertelenirken Apex Legends iptal edildi. Bir haber de Star Wars Jedi: Survivor oyunundan geldi.

    Star Wars Jedi: Survivor neden ertelendi?

    2019 yılında piyasaya sürülen Star Wars Jedi: Fallen Order hem oynanış mekanikleri hem de hikâyesi ile oldukça beğenilmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında da devam oyunu Star Wars Jedi: Survivor duyurulmuştu. 16 Mart itibariyle beklenen oyun ertelendi.

    Respawn Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 3 yıldır devam eden Star Wars Jedi: Survivor oyununda hikâye kısmı tamamlandı. Hali hazırda performansı iyileştirmek için hataların giderilmesi, oyuncu tecrübesinin iyileştirilmesi, dengenin sağlanması gibi son rötuşlar yapılıyor.

    Bununla birlikte Respawn ekibi her şeyin mükemmel olmasını istediği için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle oyunun çıkışı 28 Nisan 2023 tarihine ertelendi. Yeni bir gelişme olmazsa PC, Xbox Series X/S ve PS5 için yayınlanmış olacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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