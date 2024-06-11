Star Wars Outlaws için oynanış fragmanı paylaşıldı: İşte video

Kaçıranlar için Star Wars Outlaws, Star Wars: The Empire Strikes Back ve Star Wars: Return of the Jedi yapımları arasında yer alacak ve galaktik yer altı dünyasından Kay Vess’i baş role koyacak.
Paylaşılan oynanış fragmanı, Star Wars Outlaws'da bulunacak mekanlara ve oyunun aksiyon mekaniklerine ışık tutuyor. Üstelik Kay'in girdiği uzay savaşının ardından Tatooine'e gittiğini, speeder'ıyla çölü geçtiğini ve eski bir silahşorun izini sürdüğü bir sızma görevine katıldığını görüyoruz. Ubisoft, Frontiers of Pandora'da olduğu gibi kurulum ve güncellemeler için Outlaws'ın da internet bağlantısına ihtiyaç duyacağını doğruladı. Ancak bunların haricinde çevrimdışı olarak oynanabilecek.
Star Wars Outlaws, 30 Ağustos 2024 tarihinde Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna ve PC oyuncularıyla buluşacak. Üstelik oyunun Gold veya Ultimate sürümünü satın alan kullanıcılar, 27 Ağustos 2024 tarihinde erken erişim fırsatına sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.