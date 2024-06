Star Wars Outlaws için oynanış fragmanı paylaşıldı: İşte video

Tam Boyutta Gör Ubisoft ve Lucasfilm Games'in işbirliğiyle geliştirilen Star Wars Outlaws, bildiğiniz gibi bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri konumunda. Dün gerçekleştirilen Ubisoft Forward etkinliğinde ise, açık dünya Star Wars oyunundan uzun bir oynanış fragmanı paylaştı. İşte oyundan görüntüler...

Kaçıranlar için Star Wars Outlaws, Star Wars: The Empire Strikes Back ve Star Wars: Return of the Jedi yapımları arasında yer alacak ve galaktik yer altı dünyasından Kay Vess’i baş role koyacak.

Paylaşılan oynanış fragmanı, Star Wars Outlaws'da bulunacak mekanlara ve oyunun aksiyon mekaniklerine ışık tutuyor. Üstelik Kay'in girdiği uzay savaşının ardından Tatooine'e gittiğini, speeder'ıyla çölü geçtiğini ve eski bir silahşorun izini sürdüğü bir sızma görevine katıldığını görüyoruz. Ubisoft, Frontiers of Pandora'da olduğu gibi kurulum ve güncellemeler için Outlaws'ın da internet bağlantısına ihtiyaç duyacağını doğruladı. Ancak bunların haricinde çevrimdışı olarak oynanabilecek.

Star Wars Outlaws, 30 Ağustos 2024 tarihinde Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna ve PC oyuncularıyla buluşacak. Üstelik oyunun Gold veya Ultimate sürümünü satın alan kullanıcılar, 27 Ağustos 2024 tarihinde erken erişim fırsatına sahip olacak.

