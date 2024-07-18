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Tam Boyutta Gör Ubisoft ve Lucasfilm Games'in işbirliğiyle geliştirilen Star Wars Outlaws, bildiğiniz gibi bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri konumunda. Geçtiğimiz saatlerde ise IGN, açık dünya Star Wars oyunundan uzun bir oynanış fragmanı paylaştı. İşte 30 Ağustos’ta konsol ve PC için yayınlanacak Outlaws'tan görüntüler...

Star Wars Outlaws için 10 dakikalık oynanış fragmanı

Kaçıranlar için Star Wars Outlaws, Star Wars: The Empire Strikes Back ve Star Wars: Return of the Jedi yapımları arasında yer alacak ve galaktik yer altı dünyasından Kay Vess’i baş role koyacak.

Paylaşılan oynanış fragmanı, Star Wars Outlaws'da bulunacak mekanlara ve oyunun aksiyon mekaniklerine ışık tutuyor. Videoda, Kay'in yeni görevinde bir Jawa ve bir Sarlacc çukurunun da dahil olduğu bir yolculuğa çıktığını görüyoruz. Ubisoft, Frontiers of Pandora'da olduğu gibi kurulum ve güncellemeler için Outlaws'ın da internet bağlantısına ihtiyaç duyacağını doğruladı. Ancak bunların haricinde çevrimdışı olarak oynanabilecek

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Star Wars Outlaws, 30 Ağustos 2024 tarihinde Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna ve PC oyuncularıyla buluşacak. Üstelik oyunun Gold veya Ultimate sürümünü satın alan kullanıcılar, 27 Ağustos 2024 tarihinde erken erişim fırsatına sahip olacak.

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Star Wars Outlaws için yeni oynanış fragmanı paylaşıldı