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    Star Wars Outlaws için yeni oynanış fragmanı paylaşıldı

    Ubisoft ve Lucasfilm Games'in işbirliğiyle geliştirilen Star Wars Outlaws için 10 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. İşte hikayesi ve oyundan görüntüler...  
    Star Wars Outlaws için yeni oynanış fragmanı paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ubisoft ve Lucasfilm Games'in işbirliğiyle geliştirilen Star Wars Outlaws, bildiğiniz gibi bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri konumunda. Geçtiğimiz saatlerde ise IGN, açık dünya Star Wars oyunundan uzun bir oynanış fragmanı paylaştı. İşte 30 Ağustos’ta konsol ve PC için yayınlanacak Outlaws'tan görüntüler...

    Star Wars Outlaws için 10 dakikalık oynanış fragmanı

    Kaçıranlar için Star Wars Outlaws, Star Wars: The Empire Strikes Back ve Star Wars: Return of the Jedi yapımları arasında yer alacak ve galaktik yer altı dünyasından Kay Vess’i baş role koyacak. 

    Paylaşılan oynanış fragmanı, Star Wars Outlaws'da bulunacak mekanlara ve oyunun aksiyon mekaniklerine ışık tutuyor. Videoda, Kay'in yeni görevinde bir Jawa ve bir Sarlacc çukurunun da dahil olduğu bir yolculuğa çıktığını görüyoruz. Ubisoft, Frontiers of Pandora'da olduğu gibi kurulum ve güncellemeler için Outlaws'ın da internet bağlantısına ihtiyaç duyacağını doğruladı. Ancak bunların haricinde çevrimdışı olarak oynanabilecek

    Star Wars Outlaws, 30 Ağustos 2024 tarihinde Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna ve PC oyuncularıyla buluşacak. Üstelik oyunun Gold veya Ultimate sürümünü satın alan kullanıcılar, 27 Ağustos 2024 tarihinde erken erişim fırsatına sahip olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    cin mi votka mı okula gitmemek için yapılması gerekenler bahis sitelerinin açığı balkona güvercin geldi gitmiyor hikaye tamamlama oyunu zor

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