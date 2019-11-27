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    Star Wars temalı elektrikli pişirici satışa sunuldu

    William Sonoma marka anlık elektrikli pişirici 5 farklı Star Wars teması ile mutfaklarınıza yeni bir tecrübe katmayı amaçlıyor. Pişirici 3 farklı boyutta geliyor.
    3 sa.
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    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Star Wars temalı elektrikli pişirici satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Star Wars teması iyiden iyiye mutfaklarımızda yer etmeye başladı. Fransız üreticinin lüks sınıfındaki Star Wars temalı tencere setinden sonra şimdi de elektrikli bir pişirici cihazı duyuruldu.

    Anlık pişiriyor

    Williams Sonoma firması tarafından geliştirilen elektrikli anlık pişirici 3 farklı boyutta ve 5 farklı Star Wars teması barındırıyor. Elbette Star Wars temalarının yemek konusunda bir etkisi yok yani daha önce gördüğümüz gibi özel Star Wars temalı yemek tarifleri yer almıyor.

    Ayrıca Bkz. "Puffin tarayıcısı iOS platformuna veda etti, yerine Safari’yi tavsiye etti"

    Çok amaçlı elektrikli pişirici temel olarak bir düdüklü tencere mantığını temel alıyor ve tariflere göre zamanı ayarlayıp ısıyı arttırıyor veya azaltıyor. Süre sonunda yemeğiniz pişmiş bir halde sizi bekliyor.

    Sonoma Star Wars anlık pişirici için fiyatlar şu şekilde:

    BB-8 temalı Duo Mini 3QT pişirici – 79.95$

    Darth Vader, R2-D2 veya Storm Trooper temalı orta boy pişirici – 99.95$

    Chewbacca temalı Duo 8QT pişirici – 119.95$



    https://www.engadget.com/2019/11/26/instant-pot-star-wars-williams-sonoma/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mutlulukyakın 1 sa. yeni yorumcu
    EVİME BUNDAN ALMALIYIM
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    Pholder 1 sa.
    Evet uzun zamandır beklediğimiz ürün gelmiş en sonunda :D
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    darkaura 1 sa.
    su tip seylerin haber degeri nedir cok merak ediyorum. herseyden once turkiyede kolay kolay bulabilecegin bir marka degil, bulsan bile bir pisiricinin uzerine yapistirilmis star wars stickerlarinin teknoloji haberiyle iliskisi nedir. yabanci sitelerde reklam amacli cikarilan her haberi ezbere ceviri yapmayin. bu kadarda hazirci olmayin, bir akil suzgecinden gecirin. editorluk bu degil.
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