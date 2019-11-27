Star Wars temalı elektrikli pişirici satışa sunuldu

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Star Wars teması iyiden iyiye mutfaklarımızda yer etmeye başladı. Fransız üreticinin lüks sınıfındaki Star Wars temalı tencere setinden sonra şimdi de elektrikli bir pişirici cihazı duyuruldu.

Anlık pişiriyor

Williams Sonoma firması tarafından geliştirilen elektrikli anlık pişirici 3 farklı boyutta ve 5 farklı Star Wars teması barındırıyor. Elbette Star Wars temalarının yemek konusunda bir etkisi yok yani daha önce gördüğümüz gibi özel Star Wars temalı yemek tarifleri yer almıyor.

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Çok amaçlı elektrikli pişirici temel olarak bir düdüklü tencere mantığını temel alıyor ve tariflere göre zamanı ayarlayıp ısıyı arttırıyor veya azaltıyor. Süre sonunda yemeğiniz pişmiş bir halde sizi bekliyor.

Sonoma Star Wars anlık pişirici için fiyatlar şu şekilde:

BB-8 temalı Duo Mini 3QT pişirici – 79.95$

Darth Vader, R2-D2 veya Storm Trooper temalı orta boy pişirici – 99.95$

Chewbacca temalı Duo 8QT pişirici – 119.95$

https://www.engadget.com/2019/11/26/instant-pot-star-wars-williams-sonoma/