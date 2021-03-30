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    Star Wars'un yeni animasyon dizisi Star Wars: The Bad Batch'ten ilk fragman yayınlandı

    Disney'in geçtiğimiz yıl duyurduğu yeni animasyon dizisi Star Wars: The Bad Batch'ten ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    30 Mart 2021, 21:00 (1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Disney'in Disney+ için geçtiğimiz yıl duyurduğu yeni Star Wars animasyonu Star Wars: The Bad Batch'ten ilk fragman paylaşıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Rick and Morty 5. sezon yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı"

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    Star Wars: The Bad Batch, Star Wars evreninin sevilen animasyon dizisi The Clone Wars'un finalinin ardından duyurulmuştu ve bu dizi de zaten The Clone Wars'un sonrasında yaşanan olayları anlatacak. Fragmanda da görebildiğimiz gibi dizi, bir grup askerin hikayesine odaklanacak. Clone Force 99 isimli bu grup, İmparatorluğa hizmet etmek için oluşturulan beş klondan oluşuyor.

    Star Wars: The Bad Batch, The Clone Wars animasyon dizisinin final bölümünden tam bir yıl sonra, yani 4 Mayıs 2021'de yayınlanacak. Dizinin ana karakteri olan klonların tamamını Dee Bradley Baker seslendirecek. Dizi Disney+'a özel olacak.

    Dizinin ilk bölümü 70 dakika uzunluğunda olacak ve ardından bölümler haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek. Bahsi geçen ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://www.ign.com/articles/star-wars-the-bad-batch-will-begin-with-a-70-minute-premiere
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    lterlemez 9 saat önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuruwa (hasan uçar) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda bununda mokunu çıkardılar.
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