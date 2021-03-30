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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rick and Morty 5. sezon yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı

    Rick and Morty'nin beşinci sezonundan ilk fragman paylaşıldı. Yeni sezon önümüzdeki Haziran ayında başlayacak.
    30 Mart 2021, 17:35 (2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Rick and Morty 5. sezon yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı
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    Son yılların en popüler dizilerinden olan Rick and Morty yepyeni bir sezonla çok yakında ekranlara geri dönüyor. Yapımcı Adult Swim bugün yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı ve yayın tarihini açıkladı. Rick and Morty'nin 5. sezonu 20 Haziran'da başlayacak (TSİ 21 Haziran 06.00).

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    Rick and Morty'nin yeni bölümleri yine macera ve komedi dolu geçecek gibi görünüyor. Rick ve ailes Dünya vei uzayda yine birbirinden ilginç maceralara atılacak. Yeni sezonda Rick'in geçmişi ve Evil Morty gibi konulara da değinilmesi bekleniyor.

    lginç mizah tarzı, etkileyici bilim kurgu öğeleri ve absürt karakterleriyle dikkat çeken Rick and Morty, 2013 yılında yayınlanmaya başlamış ve kısa sürede inanılmaz bir popülarite kazanmayı başarmıştı. Dizinin üçüncü ve dördüncü sezonu yayınlandığı sırada tüm dünyada milyonlarca insan tarafından konuşuldu ve ABD'de de TV'nin en popüler komedisi olmayı başardı.

    Rick and Morty yaklaşık beş aylık bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Dizinin şu ana kadar yayınlanan bölümlerini Netflix'ten izleyebilirsiniz.



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    L
    lterlemez 6 saat önce

    Güzel fikir...

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