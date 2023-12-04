Starfield 12 milyon oyuncuyu aştı: Hedefi Skyrim

Starfield 12 milyon oyuncuyu aştı
Yakın tarihli CCXP 2023 eski adıyla Comic Con Experience sahnesinde konuşan Spencer, Starfield'ın piyasaya çıktığı günden bu yana 12 milyondan fazla oyuncuya ulaştığını duyurdu. Buna ek olarak Spencer, Starfield'ın Xbox stüdyoları arasında en çok oynanan ilk 10 yapım arasında yer aldığını ve oyunu uzun süre deneyimlediğini belirtti.
Starfield'ın Skyrim kadar uzun ömürlü olup olamayacağı sorusuna ise Spencer;
Amacımız bu. Skyrim, Bethesda'nın inanılmaz bir başarısı. Todd Howard ve ekiple konuştuğumda, gerçekten de yapmak istedikleri şeyin uzayı ve uzay araştırmalarını seven insanlara fırsat vermek olduğunu söylediler. Bir sonraki genişleme paketimiz Shattered Space'in geleceğini zaten duyurmuştuk. Topluluğa, Skyrim'e benzer şekilde Starfield'da kendi içeriklerini oluşturabilmeleri için tüm mod araçlarına sahip olacaklarını söyledik, bu yüzden Starfield'ın uzun yıllar boyunca yükseklerde olacağına dair çok sayıda güven var.
Kaçıranlar için Starfield, Golden Joystick 2023 Ödülleri'nde Yılın Xbox Oyunu ödülünü kazandı. Aynı zamanda The Game Awards'da En İyi RPG kategorisinde aday gösterildi. Ancak Baldur's Gate 3'ün bu ödülü kazanması muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.