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    Starfield 12 milyon oyuncuyu aştı: Hedefi Skyrim

    Xbox CEO'su Phil Spencer, CCXP 2023 sahnesinde Starfield'a yönelik soruları cevapladı. Spencer'a göre bilim kurgu RPG'si, Skyrim kadar uzun ömürlü olacak. İşte detaylar...
    Starfield 12 milyon oyuncuyu geride bıraktı! Hedefi Skyrim Tam Boyutta Gör
    Bathesda'nın son RPG oyunu Starfield, çıktığı günden bu yana oyun dünyasının gündeminde. Öyle ki hem sevilen hem de eleştirilen yapım, yükleme ekranları başta olmak üzere birçok kullanıcıya göre yeni nesil bir deneyim sunamadı. Şimdi bu tartışmaların ortasında Xbox CEO'su Phil Spencer, Starfield'ın yeni bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. 

    Starfield 12 milyon oyuncuyu aştı

    Yakın tarihli CCXP 2023 eski adıyla Comic Con Experience sahnesinde konuşan Spencer, Starfield'ın piyasaya çıktığı günden bu yana 12 milyondan fazla oyuncuya ulaştığını duyurdu. Buna ek olarak Spencer, Starfield'ın Xbox stüdyoları arasında en çok oynanan ilk 10 yapım arasında yer aldığını ve oyunu uzun süre deneyimlediğini belirtti. 

    Starfield 12 milyon oyuncuyu geride bıraktı! Hedefi Skyrim Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Bathesda'nın bilim kurgu RPG oyunu, erken erişimden bir hafta sonra 6 milyon oyuncuya, 20 Eylül itibarıyla 10 milyon oyuncuya ve Ekim ayı sonuna kadar 11 milyon oyuncuya ulaşarak Xbox için şimdiye kadarki en büyük lansman oldu.

    Starfield'ın Skyrim kadar uzun ömürlü olup olamayacağı sorusuna ise Spencer;

    Amacımız bu. Skyrim, Bethesda'nın inanılmaz bir başarısı. Todd Howard ve ekiple konuştuğumda, gerçekten de yapmak istedikleri şeyin uzayı ve uzay araştırmalarını seven insanlara fırsat vermek olduğunu söylediler. Bir sonraki genişleme paketimiz Shattered Space'in geleceğini zaten duyurmuştuk. Topluluğa, Skyrim'e benzer şekilde Starfield'da kendi içeriklerini oluşturabilmeleri için tüm mod araçlarına sahip olacaklarını söyledik, bu yüzden Starfield'ın uzun yıllar boyunca yükseklerde olacağına dair çok sayıda güven var.

    Kaçıranlar için Starfield, Golden Joystick 2023 Ödülleri'nde Yılın Xbox Oyunu ödülünü kazandı. Aynı zamanda The Game Awards'da En İyi RPG kategorisinde aday gösterildi. Ancak Baldur's Gate 3'ün bu ödülü kazanması muhtemel görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 5 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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