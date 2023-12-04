Starfield 12 milyon oyuncuyu aştı: Hedefi Skyrim

Tam Boyutta Gör Bathesda'nın son RPG oyunu Starfield, çıktığı günden bu yana oyun dünyasının gündeminde. Öyle ki hem sevilen hem de eleştirilen yapım, yükleme ekranları başta olmak üzere birçok kullanıcıya göre yeni nesil bir deneyim sunamadı. Şimdi bu tartışmaların ortasında Xbox CEO'su Phil Spencer, Starfield'ın yeni bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.

Starfield 12 milyon oyuncuyu aştı

Yakın tarihli CCXP 2023 eski adıyla Comic Con Experience sahnesinde konuşan Spencer, Starfield'ın piyasaya çıktığı günden bu yana 12 milyondan fazla oyuncuya ulaştığını duyurdu. Buna ek olarak Spencer, Starfield'ın Xbox stüdyoları arasında en çok oynanan ilk 10 yapım arasında yer aldığını ve oyunu uzun süre deneyimlediğini belirtti.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Bathesda'nın bilim kurgu RPG oyunu, erken erişimden bir hafta sonra 6 milyon oyuncuya, 20 Eylül itibarıyla 10 milyon oyuncuya ve Ekim ayı sonuna kadar 11 milyon oyuncuya ulaşarak Xbox için şimdiye kadarki en büyük lansman oldu.

Starfield'ın Skyrim kadar uzun ömürlü olup olamayacağı sorusuna ise Spencer;

Amacımız bu. Skyrim, Bethesda'nın inanılmaz bir başarısı. Todd Howard ve ekiple konuştuğumda, gerçekten de yapmak istedikleri şeyin uzayı ve uzay araştırmalarını seven insanlara fırsat vermek olduğunu söylediler. Bir sonraki genişleme paketimiz Shattered Space'in geleceğini zaten duyurmuştuk. Topluluğa, Skyrim'e benzer şekilde Starfield'da kendi içeriklerini oluşturabilmeleri için tüm mod araçlarına sahip olacaklarını söyledik, bu yüzden Starfield'ın uzun yıllar boyunca yükseklerde olacağına dair çok sayıda güven var.

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Kaçıranlar için Starfield, Golden Joystick 2023 Ödülleri'nde Yılın Xbox Oyunu ödülünü kazandı. Aynı zamanda The Game Awards'da En İyi RPG kategorisinde aday gösterildi. Ancak Baldur's Gate 3'ün bu ödülü kazanması muhtemel görünüyor.

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