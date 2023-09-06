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    Starfield’daki “romantik ilişkiler” büyük XP artışı sağlıyor

    Bethesda Game Studios’un geliştirdiği ve bugün itibariyle çıkışını yapan uzat temalı aksiyon RPG oyunu Starfield’da “romantik ilişkiler” kurmak hızlı bir şekilde seviye atlamanızı sağlıyor.
    Starfield’daki “romantik ilişkiler” büyük XP artışı sağlıyor Tam Boyutta Gör
    Bethesda Game Studios, oyunculara çeşitli aktiviteler yapmaları için her türlü güçlendirmeyi ve esnekliği vermek konusunda belki de en başarılı stüdyolardan birisi. Starfield özelinde de Bethesda bu tutumunu görünüşe göre aynı şekilde sürdürüyor. Zira Starfield’da partnerinizle geceyi birlikte geçirdiğiniz her seferinde ciddi bir buff alacağınız ortaya çıktı.

    Starfield’daki “Emotional Security”

    Starfield’da bulunan “Duygusal Güvenlik” adındaki bir güçlendirme 24 dakika boyunca ek yüzde 15 XP kazanmanızı sağlıyor. Bu ekstra buff’ı aktif hale getirmek için ise oyunda romantik bir partner bulmanız şart çünkü bu güçlendirme sadece parterinizle aynı yatakta uyuduğunuzda açılıyor. Bununla birlikte Starfield’da tek gecelik ilişkiler bulunmuyor.

    Starfield’daki “romantik ilişkiler” büyük XP artışı sağlıyor Tam Boyutta Gör
    NPC'lerle tek gecelik ilişki kurmanın bir yolu olmadığından, bu avantajı elde etmenin tek yolu mürettebatınızı kişisel düzeyde tanımaktan geçiyor. Ek olarak Starfield’daki yoldaşlarınızı kendinize aşık etmek çok da zor değil, sadece biraz zaman alıyor. Yoldaşlarınızdan istediğiniz birini maceralarınızda yanınıza alın ve sürekli olarak onaylamadıkları suçlar işlemediğinizden emin olun. Sonrasında konuşmalarda periyodik olarak özel "flört" seçeneklerinin kilidi açılacak. Bunun sonrasında ise evliliğe giden yola gireceksiniz.

    Evlendiğinizde, partnerinizi yoldaşınız olarak yanınızda getirdiğinizde otomatik olarak aynı yatakta uyuyabileceksiniz. Uyandığınızda ise güçlendirmeyi almış olacaksınız. Bu arada, oyunda yaptığınız evlilik diğer yoldaşlarınızı yanınıza almanızı engellemiyor. Eğer kendinizi evliliğe hazır hissetmiyor veya doğru partneri henüz bulmadıysanız herhangi bir yatakta uyuyarak Well Rested güçlendirmesi sayesinde ekstra yüzde 10 XP artışı elde edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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