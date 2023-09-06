Tam Boyutta Gör Bethesda Game Studios, oyunculara çeşitli aktiviteler yapmaları için her türlü güçlendirmeyi ve esnekliği vermek konusunda belki de en başarılı stüdyolardan birisi. Starfield özelinde de Bethesda bu tutumunu görünüşe göre aynı şekilde sürdürüyor. Zira Starfield’da partnerinizle geceyi birlikte geçirdiğiniz her seferinde ciddi bir buff alacağınız ortaya çıktı.

Starfield’daki “Emotional Security”

Starfield’da bulunan “Duygusal Güvenlik” adındaki bir güçlendirme 24 dakika boyunca ek yüzde 15 XP kazanmanızı sağlıyor. Bu ekstra buff’ı aktif hale getirmek için ise oyunda romantik bir partner bulmanız şart çünkü bu güçlendirme sadece parterinizle aynı yatakta uyuduğunuzda açılıyor. Bununla birlikte Starfield’da tek gecelik ilişkiler bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör NPC'lerle tek gecelik ilişki kurmanın bir yolu olmadığından, bu avantajı elde etmenin tek yolu mürettebatınızı kişisel düzeyde tanımaktan geçiyor. Ek olarak Starfield’daki yoldaşlarınızı kendinize aşık etmek çok da zor değil, sadece biraz zaman alıyor. Yoldaşlarınızdan istediğiniz birini maceralarınızda yanınıza alın ve sürekli olarak onaylamadıkları suçlar işlemediğinizden emin olun. Sonrasında konuşmalarda periyodik olarak özel "flört" seçeneklerinin kilidi açılacak. Bunun sonrasında ise evliliğe giden yola gireceksiniz.

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Evlendiğinizde, partnerinizi yoldaşınız olarak yanınızda getirdiğinizde otomatik olarak aynı yatakta uyuyabileceksiniz. Uyandığınızda ise güçlendirmeyi almış olacaksınız. Bu arada, oyunda yaptığınız evlilik diğer yoldaşlarınızı yanınıza almanızı engellemiyor. Eğer kendinizi evliliğe hazır hissetmiyor veya doğru partneri henüz bulmadıysanız herhangi bir yatakta uyuyarak Well Rested güçlendirmesi sayesinde ekstra yüzde 10 XP artışı elde edebilirsiniz.

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Starfield’daki “romantik ilişkiler” büyük XP artışı sağlıyor