Starfield’daki “romantik ilişkiler” büyük XP artışı sağlıyor

Starfield’daki “Emotional Security”
Starfield’da bulunan “Duygusal Güvenlik” adındaki bir güçlendirme 24 dakika boyunca ek yüzde 15 XP kazanmanızı sağlıyor. Bu ekstra buff’ı aktif hale getirmek için ise oyunda romantik bir partner bulmanız şart çünkü bu güçlendirme sadece parterinizle aynı yatakta uyuduğunuzda açılıyor. Bununla birlikte Starfield’da tek gecelik ilişkiler bulunmuyor.
Evlendiğinizde, partnerinizi yoldaşınız olarak yanınızda getirdiğinizde otomatik olarak aynı yatakta uyuyabileceksiniz. Uyandığınızda ise güçlendirmeyi almış olacaksınız. Bu arada, oyunda yaptığınız evlilik diğer yoldaşlarınızı yanınıza almanızı engellemiyor. Eğer kendinizi evliliğe hazır hissetmiyor veya doğru partneri henüz bulmadıysanız herhangi bir yatakta uyuyarak Well Rested güçlendirmesi sayesinde ekstra yüzde 10 XP artışı elde edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.