Bethesda'nın merakla beklenen oyunu Starfield'dan Türkçe altyazılı video geldi

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, 2018 yılında duyurulmuş ve E3 2021'de ilk fragmanını görmüştük. Geçtiğimiz saatlerde de oyundan yeni bir video geldi.

Nisan ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar 5 sa. önce eklendi

Paylaşılan video oyundaki keşif robotu olan Vasco ile ilgili. Videoda Vasco'nun tasarımı, özellikleri, geçmişi ve oyundaki yerine dair bilgiler veriliyor. Bethesda, Vasco'nun üzerinde son zamanlarda bir hayli duruyor aslında bu yüzden de önemli bir karakter olacağını ve oyunda çok içli dışlı olacağımızı söyleyebiliriz.

Bethesda'nın Vasco ile ilgili paylaştığı videoyu aşağıdan Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Starfield, 11 Kasım 2022'de Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. İlk günden Xbox Game Pass'ten erişilebilir olacak. Buradan oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

Starfield Türkçe Altyazılı Video





Starfield; The Elder Scrolls V: Skyrim ve Fallout 4'ün ödüllü geliştiricileri Bethesda Game Studios'un 25 yıl sonra oluşturduğu ilk yeni evren. Yıldızların arasında geçen bu yeni nesil rol yapma oyununda istediğin karakteri oluştur ve eşi görülmemiş bir özgürlükle keşfe çıkarak insanlığın en büyük gizemine cevap aradığın destansı bir yolculuğa koyul.

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Starfield'dan Türkçe altyazılı video geldi