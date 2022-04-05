Bethesda'nın merakla beklenen oyunu Starfield'dan Türkçe altyazılı video geldi

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, 2018 yılında duyurulmuş ve E3 2021'de ilk fragmanını görmüştük. Geçtiğimiz saatlerde de oyundan yeni bir video geldi.
Paylaşılan video oyundaki keşif robotu olan Vasco ile ilgili. Videoda Vasco'nun tasarımı, özellikleri, geçmişi ve oyundaki yerine dair bilgiler veriliyor. Bethesda, Vasco'nun üzerinde son zamanlarda bir hayli duruyor aslında bu yüzden de önemli bir karakter olacağını ve oyunda çok içli dışlı olacağımızı söyleyebiliriz.
Bethesda'nın Vasco ile ilgili paylaştığı videoyu aşağıdan Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Starfield, 11 Kasım 2022'de Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. İlk günden Xbox Game Pass'ten erişilebilir olacak. Buradan oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.
Starfield Türkçe Altyazılı Video
Starfield; The Elder Scrolls V: Skyrim ve Fallout 4'ün ödüllü geliştiricileri Bethesda Game Studios'un 25 yıl sonra oluşturduğu ilk yeni evren. Yıldızların arasında geçen bu yeni nesil rol yapma oyununda istediğin karakteri oluştur ve eşi görülmemiş bir özgürlükle keşfe çıkarak insanlığın en büyük gizemine cevap aradığın destansı bir yolculuğa koyul.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa