Starfield için yapılan yeni kullanıcı yorumları çoğunlukla olumsuz

Tam Boyutta Gör 2023’ün en çok beklenen oyunlarından birisi olan Bethesda’nın uzay temalı RPG’si Starfield, mevcut haliyle hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Starfield'ın yeni kullanıcı incelemeleri Steam'de çoğunlukla olumsuza düştü ve bunların çoğu 100 saatten fazla oynamış oyunculardan geliyor.

Starfield için son yorumlar olumsuz

Tam Boyutta Gör Kendisinden önceki çevrimiçi oyun gibi, Bethesda'nın son uzay tabanlı oyunu Starfield da oyun dünyasını ikiye bölmüş durumda. Starfield, Steam'de karışık bir kullanıcı incelemesi puanına sahip, ancak oyun son incelemeler kategorisinde çoğunlukla olumsuza düşmüş durumda. Son incelemelerin büyük bir kısmının oyunu uzun süre oynayan kişilerden geldiğini de belirtmek gerek: Toplam 86.000'den fazla yorumcunun 14.000'den fazlası Starfield'ı 100 saatten fazla oynamış durumda.

Tam Boyutta Gör Steam'in ölçümlerine göre, 28 Kasım - 27 Aralık tarihleri arasında 7.280 yeni Starfield incelemesi yapıldı. Bu sayının %67'si veya 4.889'u olumsuzdu ve başkalarının Starfield'ı satın alıp oynamasını tavsiye etmiyordu. Olumsuz yorumlar incelendiğinde oyuncuların, Starfield'ın sıkıcı, yavan veya genel olarak tamamlanmamış özelliklere sahip olduğunu söylediği görülüyor.

Epic Games Store'da günün ücretsizi: Erişime açıldı 5 sa. önce eklendi

Oyunu 367,8 saat oynamış bir yorumcu yaptığı bir incelemede "Ne kadar uzun süre oynarsam o kadar az keyif alıyorum" ifadelerini kullanıyor. Oyunu 445 saat kadar oynayan bir başka kullanıcı ise "Starfield, iyi bir Bethesda açık dünya macera RPG'sinin kötü bir örneği, ama aynı zamanda Bethesda'nın son birkaç yıldaki tasarım felsefesinde yanlış olan her şeyin iyi bir örneği" yorumunda bulunuyor.

Öte yandan birkaç gün önce Bethesda, Starfield için büyük bir güncellemenin 2024’te geleceğini duyurdu. Yıl boyunca da güncellemeler gelecek ve bunlar 6 haftada bir yayınlanacak. İlk güncelleme Şubat ayında çıkacak. Bu güncellemeler ana hatlarıyla şunlara odaklanacak: şehir haritaları, seyahat yöntemleri, oynanış seçenekleri, resmi mod desteği, kişiselleştirme yöntemleri ve ilk genişleme paketi Shattered Space.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Starfield’ın yeni kullanıcı yorumları artık çoğunlukla olumsuz