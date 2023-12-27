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    Starfield için yapılan yeni kullanıcı yorumları çoğunlukla olumsuz

    Bethesda’nın en son oyunu olan uzay temalı RPG Starfield için Steam’deki son kullanıcı yorumlar artık çoğunlukla olumsuza düştü. Starfield, 2023’ün en çok beklenen oyunlarından birisiydi.
    Starfield’ın yeni kullanıcı yorumları artık çoğunlukla olumsuz Tam Boyutta Gör
    2023’ün en çok beklenen oyunlarından birisi olan Bethesda’nın uzay temalı RPG’si Starfield, mevcut haliyle hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Starfield'ın yeni kullanıcı incelemeleri Steam'de çoğunlukla olumsuza düştü ve bunların çoğu 100 saatten fazla oynamış oyunculardan geliyor.

    Starfield için son yorumlar olumsuz

    Starfield’ın yeni kullanıcı yorumları artık çoğunlukla olumsuz Tam Boyutta Gör
    Kendisinden önceki çevrimiçi oyun gibi, Bethesda'nın son uzay tabanlı oyunu Starfield da oyun dünyasını ikiye bölmüş durumda. Starfield, Steam'de karışık bir kullanıcı incelemesi puanına sahip, ancak oyun son incelemeler kategorisinde çoğunlukla olumsuza düşmüş durumda. Son incelemelerin büyük bir kısmının oyunu uzun süre oynayan kişilerden geldiğini de belirtmek gerek: Toplam 86.000'den fazla yorumcunun 14.000'den fazlası Starfield'ı 100 saatten fazla oynamış durumda.
    Starfield’ın yeni kullanıcı yorumları artık çoğunlukla olumsuz Tam Boyutta Gör
    Steam'in ölçümlerine göre, 28 Kasım - 27 Aralık tarihleri arasında 7.280 yeni Starfield incelemesi yapıldı. Bu sayının %67'si veya 4.889'u olumsuzdu ve başkalarının Starfield'ı satın alıp oynamasını tavsiye etmiyordu. Olumsuz yorumlar incelendiğinde oyuncuların, Starfield'ın sıkıcı, yavan veya genel olarak tamamlanmamış özelliklere sahip olduğunu söylediği görülüyor.

    Oyunu 367,8 saat oynamış bir yorumcu yaptığı bir incelemede "Ne kadar uzun süre oynarsam o kadar az keyif alıyorum" ifadelerini kullanıyor. Oyunu 445 saat kadar oynayan bir başka kullanıcı ise "Starfield, iyi bir Bethesda açık dünya macera RPG'sinin kötü bir örneği, ama aynı zamanda Bethesda'nın son birkaç yıldaki tasarım felsefesinde yanlış olan her şeyin iyi bir örneği" yorumunda bulunuyor.

    Öte yandan birkaç gün önce Bethesda, Starfield için büyük bir güncellemenin 2024’te geleceğini duyurdu. Yıl boyunca da güncellemeler gelecek ve bunlar 6 haftada bir yayınlanacak. İlk güncelleme Şubat ayında çıkacak. Bu güncellemeler ana hatlarıyla şunlara odaklanacak: şehir haritaları, seyahat yöntemleri, oynanış seçenekleri, resmi mod desteği, kişiselleştirme yöntemleri ve ilk genişleme paketi Shattered Space.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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