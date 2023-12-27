Starfield için yapılan yeni kullanıcı yorumları çoğunlukla olumsuz

Oyunu 367,8 saat oynamış bir yorumcu yaptığı bir incelemede "Ne kadar uzun süre oynarsam o kadar az keyif alıyorum" ifadelerini kullanıyor. Oyunu 445 saat kadar oynayan bir başka kullanıcı ise "Starfield, iyi bir Bethesda açık dünya macera RPG'sinin kötü bir örneği, ama aynı zamanda Bethesda'nın son birkaç yıldaki tasarım felsefesinde yanlış olan her şeyin iyi bir örneği" yorumunda bulunuyor.
Öte yandan birkaç gün önce Bethesda, Starfield için büyük bir güncellemenin 2024’te geleceğini duyurdu. Yıl boyunca da güncellemeler gelecek ve bunlar 6 haftada bir yayınlanacak. İlk güncelleme Şubat ayında çıkacak. Bu güncellemeler ana hatlarıyla şunlara odaklanacak: şehir haritaları, seyahat yöntemleri, oynanış seçenekleri, resmi mod desteği, kişiselleştirme yöntemleri ve ilk genişleme paketi Shattered Space.
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.