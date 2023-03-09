Starlink'in Türkiye'ye gelmesini bekleyenlere müjde: Depozito ücretinde büyük indirim!

Starlink depozito ücreti ne işe yarıyor?
Starlink'in henüz aktif olmadığı ülkelerde kullanıcılar depozito ücretini ödeyerek yerini şimdiden ayırtabiliyor. Depozito ücretini ödeyen kullanıcılar, Starlink aktif olduktan sonra öncelikli erişim hakkı elde ediyor. Starlink, 2024 yılında Türkiye’de kullanıma sunulacak. 9 dolarlık depozito ücretini ödeyerek öncelikli erişim fırsatı elde edebilirsiniz.
Starlink’i kullanabilmek için depozito ücretini ödemek yetmiyor. Uyduya bağlanabilmeniz için anten görevi gören Starlink yer istasyonunu satın almanız gerekiyor. Bu istasyonlar için bir defaya mahsus olarak 600 dolarlık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Sonrasında aylık Starlink abonelik ücretini ödeyerek Starlink hizmetinden taahhütsüz ve limitsiz olarak yararlanabilirsiniz. Starlink, ABD’de aylık 110 dolar olarak ücretlendiriliyor.
Starlink, Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunmak için girişimlerini başlattı. Starlink’in web sayfasındaki bilgilendirmeye göre 2024 yılında Türkiye’de hizmet verilmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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