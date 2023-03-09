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    Anlık Bildirim

    Starlink'in Türkiye'ye gelmesini bekleyenlere müjde: Depozito ücretinde büyük indirim!

    Starlink, depozito ücretini 99 dolardan 9 dolara düşürdü. Depozito ücretini ödeyerek Starlink'e öncelikli erişim fırsatı elde edebilirsiniz.                      
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    Starlink depozito ücretinde büyük indirim! Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın uydudan internet sağlayan Starlink servisinin depozito ücretinde ciddi indirime gidildi. Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede depozito ücreti 99 dolardan 9 dolara düştü.

    Starlink'in henüz aktif olmadığı ülkelerde kullanıcılar depozito ücretini ödeyerek yerini şimdiden ayırtabiliyor. Depozito ücretini ödeyen kullanıcılar, Starlink aktif olduktan sonra öncelikli erişim hakkı elde ediyor. Starlink, 2024 yılında Türkiye’de kullanıma sunulacak. 9 dolarlık depozito ücretini ödeyerek öncelikli erişim fırsatı elde edebilirsiniz.

    Starlink’i kullanabilmek için depozito ücretini ödemek yetmiyor. Uyduya bağlanabilmeniz için anten görevi gören Starlink yer istasyonunu satın almanız gerekiyor. Bu istasyonlar için bir defaya mahsus olarak 600 dolarlık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Sonrasında aylık Starlink abonelik ücretini ödeyerek Starlink hizmetinden taahhütsüz ve limitsiz olarak yararlanabilirsiniz. Starlink, ABD’de aylık 110 dolar olarak ücretlendiriliyor.

    Starlink, Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunmak için girişimlerini başlattı. Starlink’in web sayfasındaki bilgilendirmeye göre 2024 yılında Türkiye’de hizmet verilmesi planlanıyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    1358 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    starlink, uydudan internet ve
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