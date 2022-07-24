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    Starlink uydu filosu büyüyor: SpaceX, 53 yeni uydu fırlattı

    SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink büyümeye devam ediyor. Bugün fırlatılan 53 uydu yörüngedeki yerini alırken Falcon 9 roketi bir kez daha başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.
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    Starlink uydu filosu büyüyor: SpaceX, 53 yeni uydu fırlattı
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    SpaceX, Starlink uydu sayısını artırmaya devam ediyor. Sadece bu ay içerisinde altı uydu fırlatma görevi gerçekleştiren SpaceX, 2022 yılı içerisinde ise şimdiye kadar 33 kez Starlink uydularını yörüngeye ulaştırdı.

    SpaceX'in bugün gerçekleştirdiği görev kapsamında Falcon 9 roketine yüklenen 53 Starlink uydusu başarılı bir şekilde yörüngeye taşındı. Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan roket, uyduları yörüngeye başarılı bir şekilde taşıdıktan sonra Atlantik Okyanusu'nda bulunan drone gemisine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Öte yandan görevde kullanılan Falcon 9 roketinin sekizinci uçuşu olduğunun da altını çizelim.

    SpaceX hız kesmeden devam ediyor

    SpaceX, bu zamana kadar yaklaşık 2900 Starlink uydusunu fırlatmış durumda. Uzaya gönderilen uyduların elbette hepsi göreve başlayamıyor zira manyetik fırtınalar veya teknik sorunlardan dolayı bazı uydular görevdışı kalabiliyor. Halihazırda yörüngede aktif olarak çalışan yaklaşık 2600 Starlink uydusu bulunuyor. Yıl sonuna kadar bu rakamın 4500 seviyesine çıkarılması planlanılıyor.

    Starlink uyduları geçtiğimiz gece Türkiye semalarından da görüldü. Gökyüzünde şerit şeklinde ortaya çıkan görüntü ilk olarak görenlerde şaşkınlığa neden olmuş olsa da bunlar Starlink takımyıldızlarından başka bir şey değil. Starlink uyduları yörüngeleri nedeniyle zaman zaman Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkenin semalarında görülebiliyor.

    Öte yandan aşağıda yer alan videodan bugün gerçekleştirilen Falcon 9 roketinin fırlatılış ve inişini de izleyebilirsiniz.

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