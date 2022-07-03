Starlink uydu internet hizmeti artık her yerde kullanılabilecek

Tam Boyutta Gör

SpaceX, uzaydan internet hizmeti sunan Starlink için Federal İletişim Kurulu’ndan (FCC) yeni bir onay aldı. FCC’den alınan yeni yetkiye göre artık Starlink internet hizmeti hareket halindeki araçlarda da kullanılabilecek ve bu sayede sistemin mobilasyon sorunu ortadan kaldırılmış olacak.

Okyanus tabanının yaklaşık dörtte biri haritalandı 2 gün önce eklendi

Starlink artık çok daha erişilebilir

Starlink, halihazırda bir çanak vasıtasıyla veya taşınabilir yer istasyonu sayesinde kullanıcılarına internet erişimi sunuyordu. Fakat her iki sistem de hareket halindeyken kullanılamıyordu, öyleki karavanlar için çıkan istasyon modelini dahi gittiğiniz yerde sabit bir yere kurmanız gerekiyordu. Geçtiğimiz yılın mart ayında SpaceX, hareket halindeki araçlarda internet servisinin kullanılmasına yönelik bir başvuruyu FCC’ye bildirmişti. Kısa süre önce ise FCC tarafından yapılan açıklama ile SpaceX’in isteğinin kamu yararına uygun olduğu aktarılarak onaylandı.

Tam Boyutta Gör

Esasında Starlink, FCC kararını beklemeden karasal ayak izini genişletmeye başlamıştı. Bunun neticesinde Tesla Supercharger istasyonlarında alıcı çanak kurmaya başlanmış ve aylık 500 dolarlık yeni Premium hizmet servisi sisteme eklenmişti. Öte yandan yakın zamanda Delta ve Hawaiian Airlines ile uçaklarda internet hizmeti sunmak için ortaklıklar kurularak önemli bir adım atılmıştı.



Yeni FCC onayı ile birlikte Starlink’in erişilebilirliği ciddi oranda yükselmiş olacak. Düzenlemeler sayesinde SpaceX'in bu servisi, gemiler, otomobiller, trenler ve daha pek çok hareket halindeki araçta kullanılabilir olacak. Dolayısıyla kullanıcıların global internete ulaşımının önündeki bu önemli engel de kalkmış olacak. Gelişmelerle birlikte Starlink kullanıcı sayısında artışın hızlanacağını söyleyebiliriz.



Starlink, SpaceX’in alçak yörüngeye konumlandırılan binlerce uydusundan oluşan bir girişim konumunda. Dünyanın her yerinden, her zaman internete erişebilme vaadiyle ortaya çıkan bu fikir Elon Musk’ın önemli fikirlerinden birisi. Halihazırda 2400’den fazla uydu ile aktif olarak internet hizmeti veren Starlink, 400 binden fazla kullanıcıya sahip. Starlink’i şimdi kullanmak isterseniz ise gerekli olan kurulum kitine 599 Dolar ödemeniz ve aylık 110 dolarlık bir ücret ödemeniz gerekmekte.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Starlink uydu internet hizmeti artık her yerde kullanılabilecek