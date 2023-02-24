Steam indirimleri ne zaman? İşte bizi bekleyen indirim dönemleri

Valve tarafından açıklanan indirim ve etkinlik tarihlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri görülüyor. Bu tarihler aslında öncelikle geliştiricilerin promosyonlarını planlamalarına yardımcı olmak için yayınlanmış olsa da oyuncular için önemli olan kilit indirim tarihleri de görülebilir. Bu bağlamda ilk kapsamlı indirim dönemi olan 2023 Steam Bahar İndirimleri 16 Mart - 23 Mart tarihleri arasından gerçekleştirilecek. Steam indirimleri ne zaman? diye merak edenler için tüm indirim dönemleri ise şöyle:
Steam indirimleri takvimi belli oldu
- Gizem Festivali: 20-27 Şubat
- Bulmaca Festivali: 24 Nisan – 1 Mayıs
- Bahar İndirimleri: 16-23 Mart
- Spor Festivali: 15-22 Mayıs
- Next Fest: 19-26 Haziran
- Yaz İndirimleri: 29 Haziran – 13 Temmuz
- Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz
- Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos
- Strateji Festivali: 28 Ağustos – 4 Eylül
- SHMUP Festivali: 25 Eylül – 2 Ekim
- Next Fest: 9-16 Ekim
- Cadılar Bayramı İndirimleri: 26 Ekim – 2 Kasım
- Sonbahar İndirimleri: 21-28 Kasım
- Kış İndirimi: 21 Aralık – 4 Ocak
Steam’in en büyük indirim dönemleri genellikle mevsimsel indirimlerde oluyor. Dolayısıyla Steam Bahar İndirimleri, Yaz İndirimleri, Cadılar Bayramı İndirimleri, Sonbahar İndirimleri ve Kış İndirimleri beklenen en büyük indirim dönemleri. Diğerleri ise temalı indirimler olarak ifade ediliyor. Örneğin Spor Festivali esnasında genellikle spor türündeki oyunlarda büyük indirimler yaşanıyor. Bu arada halihazırda Steam Gizem Festivali döneminde olduğumuzu da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.