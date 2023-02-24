Steam indirimleri ne zaman? İşte bizi bekleyen indirim dönemleri

Tam Boyutta Gör Oyuncuların dört gözle beklediği Steam indirim tarihleri resmen açıklandı. 2023 yılı içinde olacak Steam indirim dönemleri genellikle etkinlik başlamadan kısa bir süre önce duyuruluyordu ancak bu sene işler farklı ve artık elimizde tam liste var.

Valve tarafından açıklanan indirim ve etkinlik tarihlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri görülüyor. Bu tarihler aslında öncelikle geliştiricilerin promosyonlarını planlamalarına yardımcı olmak için yayınlanmış olsa da oyuncular için önemli olan kilit indirim tarihleri de görülebilir. Bu bağlamda ilk kapsamlı indirim dönemi olan 2023 Steam Bahar İndirimleri 16 Mart - 23 Mart tarihleri arasından gerçekleştirilecek. Steam indirimleri ne zaman? diye merak edenler için tüm indirim dönemleri ise şöyle:

Steam indirimleri takvimi belli oldu

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Gizem Festivali : 20-27 Şubat

: 20-27 Şubat Bulmaca Festivali : 24 Nisan – 1 Mayıs

: 24 Nisan – 1 Mayıs Bahar İndirimleri : 16-23 Mart

: 16-23 Mart Spor Festivali : 15-22 Mayıs

: 15-22 Mayıs Next Fest : 19-26 Haziran

: 19-26 Haziran Yaz İndirimleri : 29 Haziran – 13 Temmuz

: 29 Haziran – 13 Temmuz Gizlilik Festivali : 24-31 Temmuz

: 24-31 Temmuz Görsel Roman Festivali : 7-14 Ağustos

: 7-14 Ağustos Strateji Festivali : 28 Ağustos – 4 Eylül

: 28 Ağustos – 4 Eylül SHMUP Festivali : 25 Eylül – 2 Ekim

: 25 Eylül – 2 Ekim Next Fest : 9-16 Ekim

: 9-16 Ekim Cadılar Bayramı İndirimleri : 26 Ekim – 2 Kasım

: 26 Ekim – 2 Kasım Sonbahar İndirimleri : 21-28 Kasım

: 21-28 Kasım Kış İndirimi: 21 Aralık – 4 Ocak

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Steam’in en büyük indirim dönemleri genellikle mevsimsel indirimlerde oluyor. Dolayısıyla Steam Bahar İndirimleri, Yaz İndirimleri, Cadılar Bayramı İndirimleri, Sonbahar İndirimleri ve Kış İndirimleri beklenen en büyük indirim dönemleri. Diğerleri ise temalı indirimler olarak ifade ediliyor. Örneğin Spor Festivali esnasında genellikle spor türündeki oyunlarda büyük indirimler yaşanıyor. Bu arada halihazırda Steam Gizem Festivali döneminde olduğumuzu da belirtelim.

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Steam 2023 indirimleri belli oldu: İşte indirim tarihleri