Efsanevi Half Life’a ışın izleme desteği geldi

Tam Boyutta Gör Half Life 3 çıkar mı bilinmez ancak orijinal Half Life halen zihinlerde bir yerde duruyor. Valve'ın 1998’de piyasaya sürdüğü sevilen ve bir o kadar da popüler olan bilim kurgu nişancı oyunu Half Life, gerçek zamanlı ışın izleme moduna kavuşuyor.

Elbette orijinal Half Life’ın bir yeniden yapımı olan Black Mesa var olsa da nostalji sevenler için çok bir anlam ifade etmiyor. Bununla birlikte Half Life RT modu yine bu alanda tanıdık olan Sultim Tsyrendashiev’in (sultim_t) ellerinden çıkıyor. Sultim daha önce Quake ve Doom için de RT modları yapmıştı.

Half Life 3 yok ancak RT modu var

Işın izlemeli Half-Life, hala 90'ların sonlarına ait gibi görünen, ancak güzel çevresel ışık huzmeleri ve gelişmiş yansımalarla büyük ölçüde yükseltilmiş bir versiyon gibi duruyor. Dış mekanda her sahnede ışın izlemenin farklılığını hissetmek zor olsa da bazı manzaralarda özellikle laboratuvar ortamlarında ışık ve gölgelendirmeler çok ayrı bir hava katıyor. RT modu sayesinde korku unsurları da daha ön plana çıkabiliyor.

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Öte yandan her ne kadar 1998 yapımı bir oyundan bahsediyor olsak da ışın izleme modu güçlü bir donanımı gerekli kılıyor, en azından ekran kartı tarafında. Bazı kullanıcılar bu modu 4K çözünürlükte oynamak için RTX 4090’a ihtiyacınız olabileceğini bile söylüyor. Bu arada RT moduna ek olarak opsiyonel DLSS modu da bulunuyor ve bu da performans konusunda işe yarayacaktır. İndirme linklerini kaynak kısmında bulabilirsiniz.

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Half Life’a ışın izleme desteği geldi