Steam beklenen özelliğe kavuşuyor: Kontrolcü desteği artacak

Steam'in kontrolcü desteği genişliyor
Bu hafta yayınlanan bir güncellemeye göregeliştiriciler artık Steam'de yer alan oyunların Xbox, DualShock ve DualSense kontrolörleri için tam veya kısmi destek sunup sunmadığını Steamworks üzerinden seçebilecek. Ek olarak her kontrol cihazı için farklı filtreler sunulacak ve oyunlara göre en çok tercih edilen kontrolcü görülebilecek.
Ayrıca Valve, 2017'den bu yana 87 milyondan fazla Steam kullanıcısının en az bir kez kontrolcü kullandığı söylüyor. Bu grubun yüzde 69'u Xbox'a ayrılırken, geriye kalan yüzde 31'lik bölümü Playstation, Swicth Pro ve diğer cihazlar arasında paylaşıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.