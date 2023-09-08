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    Steam beklenen özelliğe kavuşuyor: Kontrolcü desteği artacak

    Valve imzalı popüler oyun dağıtım platformu Steam, Playstation DualSense ve DualShock kontrolcüleri için yeni bir özelliğe kavuşuyor. Geliştiriciler artık seçim yapabilecek. 
    Steam beklenen özelliğe kavuşuyor! Kontrolcü desteği artacak Tam Boyutta Gör
    Valve imzalı popüler oyun dağıtım platformu Steam, platformun kontrolcü deneyimini artıracak yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar artık Steam'de yer alan oyunların Playstation kontrolcülerini destekleyip desteklemediğini kolay bir şekilde görebilecek. İşte detaylar..

    Steam'in kontrolcü desteği genişliyor

    Bu hafta yayınlanan bir güncellemeye göregeliştiriciler artık Steam'de yer alan oyunların Xbox, DualShock ve DualSense kontrolörleri için tam veya kısmi destek sunup sunmadığını Steamworks üzerinden seçebilecek. Ek olarak her kontrol cihazı için farklı filtreler sunulacak ve oyunlara göre en çok tercih edilen kontrolcü görülebilecek.

    Steam beklenen özelliğe kavuşuyor! Kontrolcü desteği artacak Tam Boyutta Gör
    Valve, Ekim ayından itibaren kullanıma sunulacak bu yeni özelliği Playstation kontrolcülerinin artan kullanım sayısına bağladı. Bu noktada oyun devi, Sony kontrolcülerinin 2018'de oturumların yalnızca yüzde 11'ini oluşturduğunu ancak günümüzde bu sayının yüzde 27'ye ulaştığını bildirdi. Dolayısıyla alınan kararın şaşırtıcı olmadığını belirtelim. 

    Ayrıca Valve, 2017'den bu yana 87 milyondan fazla Steam kullanıcısının en az bir kez kontrolcü kullandığı söylüyor. Bu grubun yüzde 69'u Xbox'a ayrılırken, geriye kalan yüzde 31'lik bölümü Playstation, Swicth Pro ve diğer cihazlar arasında paylaşıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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