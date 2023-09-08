Tam Boyutta Gör Valve imzalı popüler oyun dağıtım platformu Steam, platformun kontrolcü deneyimini artıracak yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar artık Steam'de yer alan oyunların Playstation kontrolcülerini destekleyip desteklemediğini kolay bir şekilde görebilecek. İşte detaylar..

Steam'in kontrolcü desteği genişliyor

Bu hafta yayınlanan bir güncellemeye göregeliştiriciler artık Steam'de yer alan oyunların Xbox, DualShock ve DualSense kontrolörleri için tam veya kısmi destek sunup sunmadığını Steamworks üzerinden seçebilecek. Ek olarak her kontrol cihazı için farklı filtreler sunulacak ve oyunlara göre en çok tercih edilen kontrolcü görülebilecek.

Tam Boyutta Gör Valve, Ekim ayından itibaren kullanıma sunulacak bu yeni özelliği Playstation kontrolcülerinin artan kullanım sayısına bağladı. Bu noktada oyun devi, Sony kontrolcülerinin 2018'de oturumların yalnızca yüzde 11'ini oluşturduğunu ancak günümüzde bu sayının yüzde 27'ye ulaştığını bildirdi. Dolayısıyla alınan kararın şaşırtıcı olmadığını belirtelim.

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Ayrıca Valve, 2017'den bu yana 87 milyondan fazla Steam kullanıcısının en az bir kez kontrolcü kullandığı söylüyor. Bu grubun yüzde 69'u Xbox'a ayrılırken, geriye kalan yüzde 31'lik bölümü Playstation, Swicth Pro ve diğer cihazlar arasında paylaşıldı.

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Steam beklenen özelliğe kavuşuyor! Kontrolcü desteği artacak