Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu erişime açıldı: 4 Ocak

Tam Boyutta Gör Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halen sürüyor ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise Epic Games'in 4 Ocak hediyesi erişime açıldı. İşte bugünkü gizemli oyun.

Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games'in bugün yani 4 Ocak tarihinde oyunculara verdiği hediye, aksiyon-macera türündeki Marvel's Guardians of the Galaxy olacak. Oyunun Epic Games'teki değeri 369 TL, Steam'deki değeri ise 892 TL. Oyunu 5 Ocak Türkiye saati ile 19:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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