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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu erişime açıldı: 4 Ocak

    Epic Games yılbaşı haftasından bu yana günlük ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bugün Marvel's Guardians of the Galaxy, Epic Games'te ücretsiz olarak sunuluyor.  
    Steam'de 900 TL'ye satılan oyun Epic Games'te ücretsiz! Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halen sürüyor ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise Epic Games'in 4 Ocak hediyesi erişime açıldı. İşte bugünkü gizemli oyun.

    Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games'in bugün yani 4 Ocak tarihinde oyunculara verdiği hediye, aksiyon-macera türündeki Marvel's Guardians of the Galaxy olacak. Oyunun Epic Games'teki değeri 369 TL, Steam'deki değeri ise 892 TL. Oyunu 5 Ocak Türkiye saati ile 19:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    Marvel's Guardians of the Galaxy

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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