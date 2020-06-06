Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'de Resident Evil oyunlarına büyük indirimler

    Steam'de Resident Evil indirimleri başladı. Nisan ayında çıkan Resident Evil 3 de dahil olmak üzere tüm seride önemli indirimler var.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    943
    27
    5
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Steam'de Resident Evil oyunlarına büyük indirimler
    Tam Boyutta Gör

    Korku-hayatta kalma türünün efsane serisi Resident Evil için şu anda Steam'de önemli bir kampanya var. Serinin sevilen tüm oyunları büyük indirimlere girmiş durumda. Henüz geçtiğimiz Nisan ayında satışa sunulan Resident Evil 3 bile %35 indirimle satılıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Resident Evil 3 remake satışları beklentilerin altında kaldı

    Serinin son oyunları olan Resident Evil 7 (2017), Resident Evil 2 (2019) ve Resident Evil 3'teki (2020) indirimler dikkat çekici. Resident Evil 7'yi sadece 29 TL gibi oldukça uygun bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Son yılların en iyi oyunlarından birisi olarak gösterilen Resident Evil 2 Remake ise %50 indirimle 89 TL'ye, yine uygun bir fiyata satın alınabiliyor.

    Nisan ayında çıkan Resident Evil 3'ün de şimdiden %35'lik indirime girmiş olması dikkat çekiyor. RE3 Remake'in satışları genel anlamıyla beklentilerin biraz altında kalmıştı. Capcom bu nedenle indirimleri erkenden başlatıyor gibi. Biraz daha beklemeniz durumunda muhtemelen %50'lik indirimler de gelecek.

    DH olarak bizler özellikle de Resident Evil 2 Remake'i şiddetle tavsiye ediyoruz. Korku-hayatta kalma türünün kesinlikle en iyi oyunlarından birisi, belki de en iyisi. Ayrıca Resident Evil 1 Remake de yine türün en iyilerinden birisi, biraz eski olsa da hala büyük bir keyifle oynanabiliyor. Son olarak 29 TL'lik fiyatıyla Resident Evil 7 de yine çok iyi bir seçim.

    Steam'deki Resident Evil indirimleri 15 Haziran'da sona erecek. Buradan kampanya sayfasına gidebilirsiniz.

    • Resident Evil 3 (2020) -- 170,94 TL
    • Resident Evil 2 (2019) -- 89,50 TL
    • Resident Evil 7 -- 29,34 TL 
    • Resident Evil HD Remaster -- 10,00 TL
    • Resident Evil 0 HD Remaster -- 10,00 TL
    • Resident Evil 4 -- 13,87 TL
    • Resident Evil 5 -- 10,00 TL
    • Resident Evil 6 -- 21,00 TL
    • Resident Evil Revelations -- 13,80 TL
    • Resident Evil Revelation 2 Deluxe Edition -- 30,00 TL


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    matador_mirkhan 57 dk.
    “Ayrıca Resident Evil 1 Remake de yine türün en iyilerinden birisi, biraz eski olsa da hala büyük bir keyifle oynanabiliyor.”

    Resident Evil 1 Remastered olacaktı. Remake’i yok onun.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 26 dk. matador_mirkhan
    Resident Evil 1'in ilk versiyonu 1996'da çıktı. Daha sonra bunun Remake versiyonu 2002'de çıktı. 2015'te de remake versiyonunun remastered hd'si çıktı. Şu anda satılan ve sizin bahsettiğiniz oyun remake'in remastered'ı yani.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 sa.
    Re 3 hala çok pahalı ederi 100 tl
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    homebird (Bilen BİLİR) 1 sa.
    Genel olarak çok başarıli bir seri. Özellikle 4 , 7 ve remake 2 favorilerim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte iPhone 11'lerde yeşil ekran sorunu başladı 1 sa. Xiaomi, Huawei Mate X benzeri katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor 2 sa. Microsoft’un yeni Telefonum uygulaması özelliği telefondaki müziği kontrol etmeye izin veriyor 3 sa. Telegram artık video düzenleyicisi ve birçok yeni özelliğe sahip 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Steam'de Resident Evil oyunlarına büyük indirimler Sonraki Instagram, ana sayfadaki gönderileri ikiye ayıran sekmeli tasarımı test ediyor 5 sa. Fiyat-performans odaklı Moto G Fast ve Moto E modelleri tanıtıldı 6 sa. Sağlık ve fitness uygulamaları salgın döneminde patlama yaptı 7 sa. Ödüllü fare ve sunum aracı projesi rekor sürede fonlandı 17 sa. Realme Watch satışları "hızlı" başladı 17 sa. Koronavirüs salgınında vefat sayısı 20’nin altında 18 sa. PUBG Mobile toteme tapınma özelliğini tepkiler üzerine kaldırdı 18 sa. Galatasaray jetonu işleme başladı, fiyatı üçe katlandı 19 sa. Valorant tam sürümü çıktı | Yeni oyun modu, yeni karakter ve yeni harita 20 sa. OPPO Reno4 ve Reno4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 20 sa. OnePlus 8 Pro’nun DXOMARK puanı belli oldu 21 sa. Huawei FreeGo kablosuz hoparlör Xiaomi’ye rakip olacak 21 sa. Bu gece Türkiye'den izlenebilen yılın son Ay tutulması gerçekleşecek 21 sa. Almanya teşviki artırdı: Elektrikli araçlara 9 bin euro'ya kadar indirim 22 sa. Google ve Samsung "lanetli" duvar kağıdını düzeltmeye çalışıyor 22 sa. Türkiye'deki Apple Store'ların açılacağı tarih belli oldu 22 sa. Huawei'den 8 inçlik ekranıyla bütçe dostu tablet geliyor: MatePad C3 23 sa. Facebook kullanıcıları artık fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar'a aktarabiliyor 23 sa. Redmi 9'un tasarımı ortaya çıktı 1 gün Xbox Store’da PC ve konsol için indirimler başladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi