Steam'de Resident Evil oyunlarına büyük indirimler

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Korku-hayatta kalma türünün efsane serisi Resident Evil için şu anda Steam'de önemli bir kampanya var. Serinin sevilen tüm oyunları büyük indirimlere girmiş durumda. Henüz geçtiğimiz Nisan ayında satışa sunulan Resident Evil 3 bile %35 indirimle satılıyor.

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Resident Evil 3 remake satışları beklentilerin altında kaldı

Serinin son oyunları olan Resident Evil 7 (2017), Resident Evil 2 (2019) ve Resident Evil 3'teki (2020) indirimler dikkat çekici. Resident Evil 7'yi sadece 29 TL gibi oldukça uygun bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Son yılların en iyi oyunlarından birisi olarak gösterilen Resident Evil 2 Remake ise %50 indirimle 89 TL'ye, yine uygun bir fiyata satın alınabiliyor.

Nisan ayında çıkan Resident Evil 3'ün de şimdiden %35'lik indirime girmiş olması dikkat çekiyor. RE3 Remake'in satışları genel anlamıyla beklentilerin biraz altında kalmıştı. Capcom bu nedenle indirimleri erkenden başlatıyor gibi. Biraz daha beklemeniz durumunda muhtemelen %50'lik indirimler de gelecek.

DH olarak bizler özellikle de Resident Evil 2 Remake'i şiddetle tavsiye ediyoruz. Korku-hayatta kalma türünün kesinlikle en iyi oyunlarından birisi, belki de en iyisi. Ayrıca Resident Evil 1 Remake de yine türün en iyilerinden birisi, biraz eski olsa da hala büyük bir keyifle oynanabiliyor. Son olarak 29 TL'lik fiyatıyla Resident Evil 7 de yine çok iyi bir seçim.

Steam'deki Resident Evil indirimleri 15 Haziran'da sona erecek. Buradan kampanya sayfasına gidebilirsiniz.

Resident Evil 3 (2020) -- 170,94 TL

-- 170,94 TL Resident Evil 2 (2019) -- 89,50 TL

-- 89,50 TL Resident Evil 7 -- 29,34 TL

-- 29,34 TL Resident Evil HD Remaster -- 10,00 TL

-- 10,00 TL Resident Evil 0 HD Remaster -- 10,00 TL

-- 10,00 TL Resident Evil 4 -- 13,87 TL

-- 13,87 TL Resident Evil 5 -- 10,00 TL

-- 10,00 TL Resident Evil 6 -- 21,00 TL

-- 21,00 TL Resident Evil Revelations -- 13,80 TL

-- 13,80 TL Resident Evil Revelation 2 Deluxe Edition -- 30,00 TL

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