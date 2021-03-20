Steam'de Rockstar oyunlarına büyük indirimler

Steam'de Rockstar oyunları şu anda %70'e varan fırsatlarla satın alınabiliyor. Rockstar sevilen tüm serileri kampanyaya dahil olmuş durumda. İndirimler 1 Nisan'a kadar devam edecek.
GTA: The Trilogy paketi şu anda 14,70 TL'ye satın alınabiliyor. Etkileyici teknolojisiyle dikkat çeken sevilen dedektif oyunu L.A. Noire ise 8,40 TL'ye gerilemiş durumda. Ayrıca GTA 5 ve Max Payne gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor.
Rockstar'ın son oyunu Red Dead Redemption 2 ise yine yalnızca %33'lük indirim almış. RDR 2'nin şu ana kadar 200 TL'nin altına gerilediğini göremedik.
Steam'in Rockstar kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken indirimleri aşağıda listeledik.
- GTA V Premium Edition -- 77,33 TL
- GTA IV The Complete Edition -- 32,70 TL
- GTA Trilogy (GTA 3 + Vice City + San Andreas) -- 14,70 TL
- Max Payne 3 Complete Edition -- 16,50 TL
- L.A. Noire The Complete Edition -- 14,70 TL
- Bully Scholarship Edition -- 8,40 TL
- Red Dead Redemption 2 -- 200,33 TL
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Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?