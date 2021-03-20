Steam'de Rockstar oyunlarına büyük indirimler

Tam Boyutta Gör

Steam'de Rockstar oyunları şu anda %70'e varan fırsatlarla satın alınabiliyor. Rockstar sevilen tüm serileri kampanyaya dahil olmuş durumda. İndirimler 1 Nisan'a kadar devam edecek.

GTA: The Trilogy paketi şu anda 14,70 TL'ye satın alınabiliyor. Etkileyici teknolojisiyle dikkat çeken sevilen dedektif oyunu L.A. Noire ise 8,40 TL'ye gerilemiş durumda. Ayrıca GTA 5 ve Max Payne gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor.

Rockstar'ın son oyunu Red Dead Redemption 2 ise yine yalnızca %33'lük indirim almış. RDR 2'nin şu ana kadar 200 TL'nin altına gerilediğini göremedik.

Steam'in Rockstar kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken indirimleri aşağıda listeledik.

GTA V Premium Edition -- 77,33 TL

-- 77,33 TL GTA IV The Complete Edition -- 32,70 TL

-- 32,70 TL GTA Trilogy (GTA 3 + Vice City + San Andreas) -- 14,70 TL

-- 14,70 TL Max Payne 3 Complete Edition -- 16,50 TL

-- 16,50 TL L.A. Noire The Complete Editio n -- 14,70 TL

n -- 14,70 TL Bully Scholarship Edition -- 8,40 TL

-- 8,40 TL Red Dead Redemption 2 -- 200,33 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.