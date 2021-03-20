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    Steam'de Rockstar oyunlarına büyük indirimler

    Rockstar'ın sevilen oyun serileri Steam'de indirime girdi. GTA 5, RDR 2 ve L.A. Noire gibi oyunlarda önemli indirimler dikkat çekiyor.
    20 Mart 2021, 16:17 (31 dk.)
    362
    82
    1
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'de Rockstar oyunlarına büyük indirimler
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    Steam'de Rockstar oyunları şu anda %70'e varan fırsatlarla satın alınabiliyor. Rockstar sevilen tüm serileri kampanyaya dahil olmuş durumda. İndirimler 1 Nisan'a kadar devam edecek.

    GTA: The Trilogy paketi şu anda 14,70 TL'ye satın alınabiliyor. Etkileyici teknolojisiyle dikkat çeken sevilen dedektif oyunu L.A. Noire ise 8,40 TL'ye gerilemiş durumda. Ayrıca GTA 5 ve Max Payne gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor.

    Rockstar'ın son oyunu Red Dead Redemption 2 ise yine yalnızca %33'lük indirim almış. RDR 2'nin şu ana kadar 200 TL'nin altına gerilediğini göremedik.

    Steam'in Rockstar kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken indirimleri aşağıda listeledik.

    • GTA V Premium Edition -- 77,33 TL
    • GTA IV The Complete Edition -- 32,70 TL
    • GTA Trilogy (GTA 3 + Vice City + San Andreas) -- 14,70 TL
    • Max Payne 3 Complete Edition -- 16,50 TL
    • L.A. Noire The Complete Edition -- 14,70 TL
    • Bully Scholarship Edition -- 8,40 TL
    • Red Dead Redemption 2 -- 200,33 TL


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    mert1907 22 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aldık bile oynuyoruz
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