Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: %80'e varan fırsatlar

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Dijital oyun platformu olan Steam'de yeni bir özel indirim başladı. Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs gibi serilerin yayıncısı olan Ubisoft'un oyunları Steam'de indirime girmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu"

İndirimlere baktığımızda Ubisoft'un birçok popüler serisinin oyunlarının indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimlerin oranı yüzde %80'e kadar çıkıyor. İndirimlerin son tarihi 29 Mart. İndirimlerin tamamına buradaki sayfadan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.

Öne Çıkan Oyunlar

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