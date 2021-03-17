Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: %80'e varan fırsatlar

Dijital oyun platformu olan Steam'de yeni bir özel indirim başladı. Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs gibi serilerin yayıncısı olan Ubisoft'un oyunları Steam'de indirime girmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu"
İndirimlere baktığımızda Ubisoft'un birçok popüler serisinin oyunlarının indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimlerin oranı yüzde %80'e kadar çıkıyor. İndirimlerin son tarihi 29 Mart. İndirimlerin tamamına buradaki sayfadan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.
Öne Çıkan Oyunlar
- FOR HONOR - 27,19 TL
- Watch_Dogs® 2 - 53,80 TL
- The Crew™ 2 - 45,00 TL
- Far Cry® 5 - 53,80 TL
- Assassin's Creed® Origins - 53,80 TL
- Assassin's Creed® Odyssey - 80,70 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six® Siege - 35,60 TL
- Anno 1404 - History Edition - 33,99 TL
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!