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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: %80'e varan fırsatlar

    PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam'de yeni bir indirim başladı. Ubisoft oyunlarında yüzde %80'e varan indirimler başlamış durumda.
    17 Mart 2021, 00:19 (1 sa.)
    821
    81
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: %80'e varan fırsatlar
    Tam Boyutta Gör

    Dijital oyun platformu olan Steam'de yeni bir özel indirim başladı. Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs gibi serilerin yayıncısı olan Ubisoft'un oyunları Steam'de indirime girmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu"

    İndirimlere baktığımızda Ubisoft'un birçok popüler serisinin oyunlarının indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimlerin oranı yüzde %80'e kadar çıkıyor. İndirimlerin son tarihi 29 Mart. İndirimlerin tamamına buradaki sayfadan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.

    Öne Çıkan Oyunlar



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    CaptainErturan (Tobey Maguire) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Steep ve valiant hearts oyunlarına bakabilirsiniz :)
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