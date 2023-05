Steam’de ücretsiz oyun deneme dönemi başladı: İşte ücretsiz oynanacak ilk oyun

Tam Boyutta Gör Steam Free Trial olarak adlandırılan yeni oyun deneme özelliği ile Valve, oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor. Steam oyun deneme özelliği sayesinde bir oyunu herhangi bir ücret ödemeden sınırlı süreliğine deneme şansı elde ediliyor. Halihazırda oyunlar platformdan satın alınıp iki saatlik bir süre içerisinde iade edilebiliyordu ancak oyun deneme özelliği işleri daha da kolaylaştıracak.

Steam oyun deneme özelliğini kullanıma aldı

Steam Free Trial veya oyun deneme özelliği şu anda yalnızca Dead Space Remake sürümünde mevcut gibi görünüyor ancak bu özellik daha sonra diğer oyunlara da gelebilir. Dead Space ile 90 dakikalık deneme süresi boyunca oynamak için oyunu satın almanıza gerek yok. Dead Space deneme sürümü, oyunun belirli bir noktasıyla sınırlı değil ve oyuncuların 90 dakikalık süre içinde istedikleri kadar ilerlemelerine olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Valve ve diğer yayıncılar bu yeni özelliğin diğer oyunlarda da uygulanmaya değer olup olmadığını görmek için muhtemelen Dead Space deneme sürümünü yakından izleyeceklerdir. Dead Space Remake şu anda 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Steam oyun deneme özelliği muhtemelen geliştiricilerin tercihine bağlı bir özellik olacaktır. Zira bazı oyunlar (Örneğin platform oyunları) zaten oldukça kısa süreli olabiliyor. Bu nedenle 90 dakikalık sabit bir deneme süresi olumsuz bir etki oluşturabilir.

Öte yandan bu özellik, The Last of Us Part I ve Star Wars Jedi: Survivor gibi popüler oyunların son PC portlarında gördüğümüz performans sorunlarının erkenden fark edilmesi açısından da oldukça önemli diyebiliriz. Sonuç olarak oyunculara önce oyunları deneme şansı vermek, kötü optimize edilmiş PC oyunlarının yarattığı hayal kırıklıklarının bir kısmını hafifletebilir.

