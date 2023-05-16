Steam’de ücretsiz oyun deneme dönemi başladı: İşte ücretsiz oynanacak ilk oyun

Steam oyun deneme özelliğini kullanıma aldı
Steam Free Trial veya oyun deneme özelliği şu anda yalnızca Dead Space Remake sürümünde mevcut gibi görünüyor ancak bu özellik daha sonra diğer oyunlara da gelebilir. Dead Space ile 90 dakikalık deneme süresi boyunca oynamak için oyunu satın almanıza gerek yok. Dead Space deneme sürümü, oyunun belirli bir noktasıyla sınırlı değil ve oyuncuların 90 dakikalık süre içinde istedikleri kadar ilerlemelerine olanak tanıyor.
Steam oyun deneme özelliği muhtemelen geliştiricilerin tercihine bağlı bir özellik olacaktır. Zira bazı oyunlar (Örneğin platform oyunları) zaten oldukça kısa süreli olabiliyor. Bu nedenle 90 dakikalık sabit bir deneme süresi olumsuz bir etki oluşturabilir.
Öte yandan bu özellik, The Last of Us Part I ve Star Wars Jedi: Survivor gibi popüler oyunların son PC portlarında gördüğümüz performans sorunlarının erkenden fark edilmesi açısından da oldukça önemli diyebiliriz. Sonuç olarak oyunculara önce oyunları deneme şansı vermek, kötü optimize edilmiş PC oyunlarının yarattığı hayal kırıklıklarının bir kısmını hafifletebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.