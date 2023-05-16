Devasa indirimler: Steam’de 2.810 TL değerindeki oyun paketi 199 TL

Bu oyun paketinin toplam fiyatı 2.810 TL yapıyor. Ancak Steam’de an itibariyle EA Racing Mega Collection paketinin fiyatı yüzde 93 indirimle 199 TL seviyesinde bulunuyor. Bilindiği üzere Need for Speed Unbound, serinin çıkan son oyunuydu ve genel olarak oyun dünyası bu yapımı beğenmişti. Bunun dışında Payback ve Heat sürümleri de yine önceki güncel sürümler arasında bulunuyor. NFS serisinin yanında DIRT 5 ile off-road, Grid Legends ile de pistlerde mücadele edebilirsiniz.
Bu paketin dışında Dead Space Collection, EA Sci-Fi Collection, Bioware Mega Collection ve Battlefield Collection paketlerinde de büyük indirimler söz konusu.
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