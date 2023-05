Devasa indirimler: Steam’de 2.810 TL değerindeki oyun paketi 199 TL

Tam Boyutta Gör Steam’de zaman zaman oyun paketlerin ciddi indirimler olabiliyor. Bunların son örneği ise oyun dünyasının dev firması Electronic Arts’ın EA Racing Mega Collection paketi oldu. Adından da anlaşılacağı üzere bu paketin içerisinde yarış oyunları bulunuyor. Paketi cazip kılan şey ise güncel Need for Speed oyunlarını barındırıyor olması.

2.810 TL yerine 199 TL

Tam Boyutta Gör EA Racing Mega Collection paketinin içerisinde Ghost Games, Stellar Entertainment Limited, Criterion Games ve Codemasters gibi stüdyolar tarafından geliştirilen oyunlar bulunuyor. Bu oyunlar ise Need for Speed, DiRT ve GRID serilerine ait olan Need for Speed Heat, Need for Speed Payback, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Need for Speed Unbound ve DIRT 5’ten oluşuyor.

Bu oyun paketinin toplam fiyatı 2.810 TL yapıyor. Ancak Steam’de an itibariyle EA Racing Mega Collection paketinin fiyatı yüzde 93 indirimle 199 TL seviyesinde bulunuyor. Bilindiği üzere Need for Speed Unbound, serinin çıkan son oyunuydu ve genel olarak oyun dünyası bu yapımı beğenmişti. Bunun dışında Payback ve Heat sürümleri de yine önceki güncel sürümler arasında bulunuyor. NFS serisinin yanında DIRT 5 ile off-road, Grid Legends ile de pistlerde mücadele edebilirsiniz.

Bu paketin dışında Dead Space Collection, EA Sci-Fi Collection, Bioware Mega Collection ve Battlefield Collection paketlerinde de büyük indirimler söz konusu.

Tam Boyutta Gör Dead Space Collection içerisinde Dead Space (2008), Dead Space 2 ve Dead Space 3 bulunuyor. Bu paket yüzde 83 indirim ile 387 TL yerine 64 TL. Bu arada “remake” sürümün bu pakete dahil olmadığını belirtelim. EA Sci-Fi Collection içerisinde ise yukarıdaki oyunlara ek olarak Mass Effect Legendary Edition bulunuyor. Paketin fiyatı ise 986 TL yerine 83 TL. Bioware Mega Collection paketine baktığımızda Dragon Age: Origins - Ultimate Edition, Dragon Age Inquisition, Mass Effect: Andromeda Deluxe, Mass Effect Legendary Edition ve Dragon Age II Ultimate Edition oyunlarını görüyoruz. Toplamda 1.577 TL olan bu paketin fiyatı ise 172 TL. Son olarak ise Battlefield Collection paketi bulunuyor ve bunun içerisinde Battlefield 1, Battlefield 4 ve Battlefield V yer alıyor. Bu koleksiyonun fiyatı ise 1059 TL yerine 201 TL.

