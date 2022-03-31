Steam Deck için yeni bir güncelleme yayınlandı

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Steam Deck, son zamanlarda PC oyuncularını en çok heyecanlandıran projelerden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz ay çıkış yapan el konsolu, fiyat performansı ile oldukça beğenildi. Valve, bu başarının ardından Steam Deck kullanıcıları için elinden geleni yapıyora benziyor.

Yeni güncelleme birçok düzenleme ile geliyor

31 Mart’ta Steam forums’da duyurulan güncellemenin ana odağı konsolun kontrolü hakkında. Artık kullanıcılar, joysticklerinin ölü bölgesini ayarlayarak daha doğru kontrol elde edebilecekler. Ayrıca güncelleme, Deck’in trackpadlerinin titreşim gücünü ayarlamaya da olanak sağlıyor. Steam Deck, bugüne kadar Wi-Fi ağlarını hatırlayamıyordu ve her bağlantı kesilişinden sonra tekrar şifre girmeniz gerekiyordu ancak yeni güncelleme ile Steam Deck, daha önce bağlandığınız Wi-Fi ağlarını hatırlayacak.

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Performans iyileştirmeleri, Google Chrome’un indirilmesine engel olan hatanın düzeltilmesi ve trackpadler ile sanal klavye kullanmak da Steam Deck’in yeni güncellemesindeki diğer yenilikler oluyor.

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