Steam Deck için yeni bir güncelleme yayınlandı

Steam Deck, son zamanlarda PC oyuncularını en çok heyecanlandıran projelerden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz ay çıkış yapan el konsolu, fiyat performansı ile oldukça beğenildi. Valve, bu başarının ardından Steam Deck kullanıcıları için elinden geleni yapıyora benziyor.
Yeni güncelleme birçok düzenleme ile geliyor
31 Mart’ta Steam forums’da duyurulan güncellemenin ana odağı konsolun kontrolü hakkında. Artık kullanıcılar, joysticklerinin ölü bölgesini ayarlayarak daha doğru kontrol elde edebilecekler. Ayrıca güncelleme, Deck’in trackpadlerinin titreşim gücünü ayarlamaya da olanak sağlıyor. Steam Deck, bugüne kadar Wi-Fi ağlarını hatırlayamıyordu ve her bağlantı kesilişinden sonra tekrar şifre girmeniz gerekiyordu ancak yeni güncelleme ile Steam Deck, daha önce bağlandığınız Wi-Fi ağlarını hatırlayacak.
Performans iyileştirmeleri, Google Chrome’un indirilmesine engel olan hatanın düzeltilmesi ve trackpadler ile sanal klavye kullanmak da Steam Deck’in yeni güncellemesindeki diğer yenilikler oluyor.Kaynakça https://www.gamesradar.com/steam-deck-update-focuses-on-better-control-over-joysticks-and-tracking-pads/ https://img.game-news24.com/2022/03/Steam-deck-production-will-be-a-repeat-of-Thirty-Thousands-by-next-month.jpeg Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa