iFixit’ten güzel haber: anakart dahil neredeyse tüm Steam Deck parçaları satılacak

Tam Boyutta Gör

Elektronik cihazların tamirini kolaylaştırmak isteyen iFixit, son yıllarda bir hayli dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda Samsung ve Google ile ortaklık kuran iFixit, bir ortaklığı da Valve ile yaptı. iFixit, zaten Steam Deck’in parçalarının satılacağı onaylanan kurumlardan biri olacaktı ancak iFixit, yanlışlıkla Steam Deck parçalarını fiyatlarını erkenden paylaştı.

Anakart bile satın alınabilecek

The Verge’ün keşfettiğine göre iFixit, geçtiğimiz cuma günü yanlışlıkla Steam Deck parçalarını ve fiyatlarını paylaştı. iFixit’in parça listesi Steam Deck kullanıcılarını oldukça sevindirecek cinsten. Kullanıcılar, iFixit’ten anakart dahil olmak üzere birçok parçayı satın alabilecek. Hatta bazı parçalar ile Steam Deck’i yükseltmek bile mümkün olacak. 64 ve 256GB satın alan kullanıcılar, 95 dolar karşılığında 512GB modelin parlama önleyici ekranını satın alabilecek veya 25 dolar karşılığında 512GB modelin daha sessiz fanını satın alabilecek. 350 dolar karşılığında ise Steam Deck’in AMD Aerith çipini içeren anakart satın alınabilecek.

Tam Boyutta Gör

Bazı Steam Deck parçaları ve fiyatları

Steam Deck Fan: 24.99 dolar

Steam Deck Fan + iFixit tamir kiti: 29.99 dolar

Steam Deck 512GB ekran: 94.99 dolar

Steam Deck 512GB ekran + tamir kiti: 99.99 dolar

Steam Deck sağ veya sol joystick: 19.99 dolar

Steam Deck hoparlör: 24.99 dolar

Steam Deck anakart: 349.99 dolar

Steam Deck sağ devre kartı: 29.99 dolar

Steam Deck sol devre kartı: 34.99 dolar

Steam Deck’in her parçası satışa sunulmuyor ancak iFixit listesinde birçok ürün bulunuyor. Anakart ve diğer devre kartlarının satılması ise ilginç projelerin doğmasına yardımcı olacaktır. Satışa çıkacak tüm parçaları The Verge’ün sitesinde görebilirsiniz. iFixit, erken yayınladığı listeyi şimdilik sitesinden kaldırmış durumda ancak yakında tekrar eklenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.