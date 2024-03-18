Steam'den rekor üstüne rekor: 36 milyon kullanıcıya ulaştı

On milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, iki hafta önce 34 milyon eş zamanlı kullanıcıyı aşmış, bir sonraki hafta ise 35 milyona ulaşarak sınırları zorlamıştı. Dün akşam saatlerinde ise yeni bir rekora daha imza atıldı.
36 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaşıldı
SteamDB’den gelen verilere göre göre Steam, Pazar günü Türkiye saati ile 17:00'da 36.354.393 kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı. Kaçıranlar için bir önceki rekor, geçtiğimiz haftasonu 35.385.530 eş zamanlı oyuncu ile kayda geçmişti. Ayrıca rekorun kırıldığı sırada Steam, 11,5 milyon çevrimiçi kullanıcıya sahipti. Geri kalan 25 milyon kadarı ise o sırada giriş yapmış ve/veya boştaydı.
Bu sırada platformda en fazla kullanıcıya ulaşan oyun ise, pek de sürpriz olmayacak şekilde Counter-Strike 2 oldu. Son 24 saatte 1,4 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşan yapımı ise, sırasıyla Dota 2, PUBG, Apex Legends ve Helldivers 2 takip ediyor. Listenin son sırasına ise, Naraka: Bladepoint, Rainbow Six Siege, GTA 5 ve Baldur's Gate 3 yerleşti. Palworld ise, bu hafta ilk kez 11.sıraya gerilemiş durumda.
Steam'de Tüm Zamanların En Çok Oynanan Oyunları ise değişmedi. PUBG: BATTLEGROUNDS 3,2 milyon eş zamanlı oyuncuyla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 2,1 milyon eş zamanlı oyuncu ile Palworld, devamında ise Counter-Strike 2, Lost Ark ve DOTA 2 bulunuyor. Bir milyon eşzamanlı oyuncuya sahip olan son oyun Cyberpunk 2077 olurken, ilk 10'da ayrıca Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy ve Baldur's Gate 3 yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.