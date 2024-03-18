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    Anlık Bildirim

    Steam'den rekor üstüne rekor: 36 milyon kullanıcıya ulaştı

    Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, 36.3 milyon kullanıcı ile bir kez daha rekor kırdı. İşte yeni rekor sırasında en çok oynanan oyunlar...  
    Steam'den rekor üstüne rekor: 36 milyon kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Günümüzün önde gelen oyun platformlarından Steam, her yıl olduğu gibi kendi rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi 
    On milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, iki hafta önce 34 milyon eş zamanlı kullanıcıyı aşmış, bir sonraki hafta ise 35 milyona ulaşarak sınırları zorlamıştı. Dün akşam saatlerinde ise yeni bir rekora daha imza atıldı.

    36 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaşıldı

    SteamDB’den gelen verilere göre göre Steam, Pazar günü Türkiye saati ile 17:00'da 36.354.393 kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı. Kaçıranlar için bir önceki rekor, geçtiğimiz haftasonu 35.385.530 eş zamanlı oyuncu ile kayda geçmişti. Ayrıca rekorun kırıldığı sırada Steam, 11,5 milyon çevrimiçi kullanıcıya sahipti. Geri kalan 25 milyon kadarı ise o sırada giriş yapmış ve/veya boştaydı. 

    Bu sırada platformda en fazla kullanıcıya ulaşan oyun ise, pek de sürpriz olmayacak şekilde Counter-Strike 2 oldu. Son 24 saatte 1,4 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşan yapımı ise, sırasıyla Dota 2, PUBG, Apex Legends ve Helldivers 2 takip ediyor. Listenin son sırasına ise, Naraka: Bladepoint, Rainbow Six Siege, GTA 5 ve Baldur's Gate 3 yerleşti. Palworld ise, bu hafta ilk kez 11.sıraya gerilemiş durumda.

    Steam'de Tüm Zamanların En Çok Oynanan Oyunları ise değişmedi. PUBG: BATTLEGROUNDS 3,2 milyon eş zamanlı oyuncuyla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 2,1 milyon eş zamanlı oyuncu ile Palworld, devamında ise Counter-Strike 2, Lost Ark ve DOTA 2 bulunuyor. Bir milyon eşzamanlı oyuncuya sahip olan son oyun Cyberpunk 2077 olurken, ilk 10'da ayrıca Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy ve Baldur's Gate 3 yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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