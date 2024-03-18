Günümüzün önde gelen oyun platformlarından Steam, her yıl olduğu gibi kendi rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi

On milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, iki hafta önce 34 milyon eş zamanlı kullanıcıyı aşmış, bir sonraki hafta ise 35 milyona ulaşarak sınırları zorlamıştı. Dün akşam saatlerinde ise yeni bir rekora daha imza atıldı.

36 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaşıldı

SteamDB’den gelen verilere göre göre Steam, Pazar günü Türkiye saati ile 17:00'da 36.354.393 kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı. Kaçıranlar için bir önceki rekor, geçtiğimiz haftasonu 35.385.530 eş zamanlı oyuncu ile kayda geçmişti. Ayrıca rekorun kırıldığı sırada Steam, 11,5 milyon çevrimiçi kullanıcıya sahipti. Geri kalan 25 milyon kadarı ise o sırada giriş yapmış ve/veya boştaydı.

Bu sırada platformda en fazla kullanıcıya ulaşan oyun ise, pek de sürpriz olmayacak şekilde Counter-Strike 2 oldu. Son 24 saatte 1,4 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşan yapımı ise, sırasıyla Dota 2, PUBG, Apex Legends ve Helldivers 2 takip ediyor. Listenin son sırasına ise, Naraka: Bladepoint, Rainbow Six Siege, GTA 5 ve Baldur's Gate 3 yerleşti. Palworld ise, bu hafta ilk kez 11.sıraya gerilemiş durumda.

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Steam'de Tüm Zamanların En Çok Oynanan Oyunları ise değişmedi. PUBG: BATTLEGROUNDS 3,2 milyon eş zamanlı oyuncuyla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 2,1 milyon eş zamanlı oyuncu ile Palworld, devamında ise Counter-Strike 2, Lost Ark ve DOTA 2 bulunuyor. Bir milyon eşzamanlı oyuncuya sahip olan son oyun Cyberpunk 2077 olurken, ilk 10'da ayrıca Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy ve Baldur's Gate 3 yer alıyor.

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Steam'den rekor üstüne rekor: 36 milyon kullanıcıya ulaştı