Temmuz ayı Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

Tam Boyutta Gör Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Temmuz 2023 listesi paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu bizlere gösteriyor. Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

Temmuz ayı Steam Donanım Anketi açıklandı

Listeye göre Steam kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ekran kartı, Temmuz ayında da değişmedi ve GeForce GTX 1650 (yüzde 5,30) oldu. Geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 0,37'lık bir pay kaybeden GPU'yu ise, ikinci sırada RTX 3060 (yüzde 4,88) takip ediyor. Geçtiğimiz ayki listede üçüncü sırada yer alan GTX 1060 ise (yüzde 4,60) payını yüzde 0,02 oranında artırmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Listeye genel olarak baktığımızda RTX 3000 serisi ekran kartlarında önemli bir yükseliş söz konusu. Tabi ki bunun arkasında RTX 4000 sonrası görmeye başladığımız yeni indirimler ve artışa geçen ikinci el pazarı yer alıyor. Temmuz ayının en iyi performans gösteren kartı ise RTX 3070 (yüzde 3,26) oldu. AMD RX 7900 XTX ise (yüzde 0,17), Steam listelerine ilk kez dahil olmayı başardı.

Tam Boyutta Gör İşlemci sıralamasına gelirsek, burada Intel'in yükselişi sona ermiş durumda. Temmuz ayında Intel'in payı yüzde 1,18 oranında düşerek yüzde 66,76'ya ulaştı. Rakibi AMD ise, yüzde 1.16 artışla Steam kullanıcılarının yüzde 33,19'unu oluşturuyor.

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İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderlik koltuğunda oturduğunu görüyoruz. Steam kullanıcılarının yüzde 57,87'lik bölümünü oluşturan işletim sistemini yüzde 36,67 payla Windows 11 takip ediyor. Ayrıca Temmuz ayında Windows 10'un payı yüzde 0,56 düşerken, Windows 11'in payı yüzde 0,92 oranında artış gösterdi.

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