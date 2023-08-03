Temmuz ayı Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

Listeye göre Steam kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ekran kartı, Temmuz ayında da değişmedi ve GeForce GTX 1650(yüzde 5,30) oldu. Geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 0,37'lık bir pay kaybeden GPU'yu ise, ikinci sırada RTX 3060(yüzde 4,88) takip ediyor. Geçtiğimiz ayki listede üçüncü sırada yer alan GTX 1060 ise (yüzde 4,60) payını yüzde 0,02 oranında artırmayı başardı.
İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderlik koltuğunda oturduğunu görüyoruz. Steam kullanıcılarının yüzde 57,87'lik bölümünü oluşturan işletim sistemini yüzde 36,67 payla Windows 11 takip ediyor. Ayrıca Temmuz ayında Windows 10'un payı yüzde 0,56 düşerken, Windows 11'in payı yüzde 0,92 oranında artış gösterdi.
Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü