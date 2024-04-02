Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

Tam Boyutta Gör Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Mart 2024 listesi paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu bizlere gösteriyor. Peki geçtiğimiz ay boyunca, kullanıcıların tercih ettiği donanımlar neler oldu? Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

AMD ve W11'de kayıp sürüyor

Listeye göre Steam kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ekran kartı, Mart ayında da değişmedi ve RTX 3060 (%6,92) oldu. Bunun hemen ardından ise RTX 2060 (%4,10) geliyor. Uzun süreler listenin tepesinde bulunan GTX 1650 ise (%4,07) üçüncü sıraya gerilemiş durumda.

Tam Boyutta Gör Listeye genel olarak baktığımızda RTX 3000 serisi ekran kartlarında önemli bir yükseliş söz konusu. Tabi ki bunun arkasında RTX 4000 sonrası görmeye başladığımız yeni indirimler ve artışa geçen ikinci el pazarı yer alıyor. Mart ayının en iyi performans gösteren kartı ise RTX 3060 (yüzde 0,75) oldu. AMD GPU'lara gelirsek, RX 7000 serisinin listeye alt sıralardan dahil olduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör İşlemci sıralamasına geçtiğimizde, burada Intel'in yükselişi hafiflemiş durumda. Mart ayında Intel'in payı yüzde 0,83 oranında artarak yüzde 68,74'e ulaştı. Rakibi AMD ise, yüzde 0.83 düşüşle Steam kullanıcılarının yüzde 31,22'si tarafından tercih ediliyor. Ayrıca kırmızı ekibin Kasım ayından bu yana kullanıcı kaybettiğini görüyoruz.

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İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderliği halen sürüyor. Öyleki Steam kullanıcılarının yüzde 56,28'lik bölümünü oluşturan işletim sistemini yüzde 43,05 payla Windows 11 takip ediyor. Ayrıca Mart ayında Windows 10'un payı yüzde 0,37 oranında artışa geçti. Benzer şekilde W11 ise yüzde 0,24 oranında kullanıcı kaybetmiş durumda.

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