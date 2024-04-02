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    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

    Oyuncuların en büyük kalesi Steam, her ay yayınlanan Steam Donanım Anketi'nin Mart ayı verilerini paylaştı. Yeni listede Windows 11 ve AMD'nin payı düşüyor. İşte detaylar
    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları Tam Boyutta Gör
    Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Mart 2024 listesi paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu bizlere gösteriyor. Peki geçtiğimiz ay boyunca, kullanıcıların tercih ettiği donanımlar neler oldu? Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

    AMD ve W11'de kayıp sürüyor

    Listeye göre Steam kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ekran kartı, Mart ayında da değişmedi ve RTX 3060 (%6,92) oldu. Bunun hemen ardından ise RTX 2060 (%4,10) geliyor. Uzun süreler listenin tepesinde bulunan GTX 1650 ise (%4,07) üçüncü sıraya gerilemiş durumda. 

    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları Tam Boyutta Gör
    Listeye genel olarak baktığımızda RTX 3000 serisi ekran kartlarında önemli bir yükseliş söz konusu. Tabi ki bunun arkasında RTX 4000 sonrası görmeye başladığımız yeni indirimler ve artışa geçen ikinci el pazarı yer alıyor. Mart ayının en iyi performans gösteren kartı ise RTX 3060 (yüzde 0,75) oldu. AMD GPU'lara gelirsek, RX 7000 serisinin listeye alt sıralardan dahil olduğunu hatırlatalım.
    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları Tam Boyutta Gör
    İşlemci sıralamasına geçtiğimizde, burada Intel'in yükselişi hafiflemiş durumda. Mart ayında Intel'in payı yüzde 0,83 oranında artarak yüzde 68,74'e ulaştı. Rakibi AMD ise, yüzde 0.83 düşüşle Steam kullanıcılarının yüzde 31,22'si tarafından tercih ediliyor. Ayrıca kırmızı ekibin Kasım ayından bu yana kullanıcı kaybettiğini görüyoruz. 

    İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderliği halen sürüyor. Öyleki Steam kullanıcılarının yüzde 56,28'lik bölümünü oluşturan işletim sistemini yüzde 43,05 payla Windows 11 takip ediyor. Ayrıca Mart ayında Windows 10'un payı yüzde 0,37 oranında artışa geçti. Benzer şekilde W11 ise yüzde 0,24 oranında kullanıcı kaybetmiş durumda. 

    Kaynakça https://store.steampowered.com/hwsurvey/processormfg/ https://store.steampowered.com/hwsurvey/directx/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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