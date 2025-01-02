Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

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Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun merkezinde yer alan Steam, her ay olduğu gibi Aralık 2024 Donanım ve Yazılım Anketi verilerini yayınladı. Steam kullanıcılarının donanım tercihlerine dair güncel veriler, işletim sistemlerinden ekran kartlarına kadar farklı alanlardaki rekabetin seyrini ortaya koyuyor. İşte Aralık 2024 anket sonuçları:

En popüler ekran kartları

Steam Donanım Anketi'nde Aralık ayına baktığımızda, Nvidia’nın RTX serisi kartlarının yükselişi devam ediyor. GeForce RTX 3060, %6,02 kullanım oranıyla birinci sıradaki yerini koruyor ve Temmuz ayına göre %0,26’lık bir artış yaşamış durumda. Onu, GeForce RTX 4060 mobil takip ediyor ve %5,04’lük kullanım oranına sahip. GeForce RTX 4060 ise %4,86 kullanım oranı ile üçüncü sırada yer alıyor.

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İlk 10 içerisindeki diğer modellerin çoğu yine RTX serisine ait ve bazı modellerde dikkat çeken artışlar mevcut. Aralık ayında özellikle mobil grafik kartlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. İşte öne çıkan ekran kartları ve kullanım oranları:

GeForce RTX 3060: %6,02 (+0,26%)

GeForce RTX 4060 Laptop GPU: %5,04 (+0,72%)

GeForce RTX 4060: %4,86 (+0,80%)

GeForce GTX 1650: %4,50 (+0,88%)

GeForce RTX 3060 Ti: %3,69 (+0,41%)

GeForce RTX 3070: %3,59 (+0,33%)

GeForce RTX 3050: %3,45 (+0,74%)

GeForce RTX 3060 Laptop GPU: %3,36 (+0,56%)

GeForce RTX 2060: %3,31 (-0,04%)

GeForce RTX 4070: %3,30 (+0,48%)

Intel'de kayıplar sürüyor

İşlemci pazarında Intel’in hâkimiyeti sürmekle birlikte, pazar payında kayıp yaşamaya devam ediyor. Aralık ayında Intel’in pazar payı %63,43 seviyesine gerilerken, Kasım ayına göre %2,74 oranında bir düşüş yaşandı. AMD ise %38,73 kullanım oranına ulaştı ve %4,96’lık bir yükseliş kaydetti. İşte Aralık ayı işlemci pazarının durumu:

Intel: %63,43 (-2,74%)

AMD: %38,73 (+4,96%)

Windows 11, Aralık ayında ciddi bir yükselişle %56,80 kullanım oranına ulaştı. Bu artış, %6,29 gibi önemli bir oranı temsil ediyor ve işletim sisteminin yaygınlaşmaya devam ettiğini gösteriyor. Windows 10 ise %5,28’lik bir kayıpla %43,84 oranına paya ulaştı. Eski işletim sistemleri ise çok küçük paylarla sınırlı kaldı. İşte Aralık 2024'te Steam kullanıcılarının tercih ettiği işletim sistemleri:

Windows 11 64-bit: %56,80 (+6,29%)

Windows 10 64-bit: %43,84 (-5,28%)

Windows 7 64-bit: %0,16 (-0,13%)

Diğer: %0,08 (-0,01%)

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