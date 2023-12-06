Steam Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü

Steam'de en popüler ekran kartları belli oldu
Ekran kartı kategorisinden başlayacak olursak, sıralama büyük ölçüde değişmedi. RTX 3060, Kasım ayında da kullanıcıların en popüler ekran kartı oldu. Bununla birlikte %5.04 paya sahip olan GPU, Ağustos ayından bu yana ilk kez %4.88 puan kaybetti. Sıralamanın devamında, ilk beşte yer alan ekran kartları ise sırasıyla GTX 1650, GTX 1060, RTX 3060 mobil ve RTX 2060 oldu. İşte sıralama
- RTX 3060
- GTX 1650
- GTX 1060
- RTX 3060 mobil
- RTX 2060
- RTX 3060 Ti
- RTX 3070
- GTX 1050 Ti
- RTX 3050
- GTX 1660 Super
Ekran kartlarının yanı sıra işlemci sıralamasında radikal değişimler söz konusu. Ekim ayında Intel'in payı neredeyse %75'e ulaşarak önemli bir artış göstermişti. Kasım ayında ise bu yükselişin duraksadığını görüyoruz. Buna göre Intel'in payı %8,31 düşerek %66.08'e geriledi AMD ise %8.30 artışla Steam kullanıcılarının %33.88'i tarafından kullanılıyor.
- Intel: %66.08 (-%8.31)
- AMD: %33.88 (+8.30)
Windows 11 yokuş yukarı tırmanıyor
İşletim sistemi sıralamasına gelirsek, Windows 10'dan Windows 11'e geçiş büyük oranda hızlandı. Valve'e göre Kasım ayında Windows 11'in payı %43,54'e çıkarken, Windows 10'un payı %55.44 seviyelerinde.
Steam'deki en yaygın işletim sistemi olan Windows 10 64-bit, Ekim ayında %67,32 paya sahipti ve Kasım ayında 11,88 puan kaybetti. Windows 11 ise Ekim ayındaki 31,43'lük payını 12.20 puan artırdı. Ayrıca Valve, Steam'deki popüler üçüncü Windows sürümü olan Windows 7 64 bit'in şu anda %0,72 paya (-0,38 puan) sahip olduğunu söylüyor.
- Windows 10 64 bit: %55.44 (-%11,88)
- Windows 11: %43,54 (+%12,20)
- Windows 7 64 bit: %0,72 (-%0,38)
- Windows 8.1 64 bit: %0,17 (-%0,03)
- Windows 7 32-bit: %0,06 (-%0,06)
- Diğer: %0,08
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.