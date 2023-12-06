Steam Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü

Tam Boyutta Gör Steam Steam Donanım Anketi'nin Kasım ayı verileri paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemciler arasında yaşanan rekabetin son durumunu gösteriyor. Bu ayki listede RTX 3060 zirvede yer kalırken, Windows 11 ve AMD'nin yükselişi başladı.

Steam'de en popüler ekran kartları belli oldu

Ekran kartı kategorisinden başlayacak olursak, sıralama büyük ölçüde değişmedi. RTX 3060, Kasım ayında da kullanıcıların en popüler ekran kartı oldu. Bununla birlikte %5.04 paya sahip olan GPU, Ağustos ayından bu yana ilk kez %4.88 puan kaybetti. Sıralamanın devamında, ilk beşte yer alan ekran kartları ise sırasıyla GTX 1650, GTX 1060, RTX 3060 mobil ve RTX 2060 oldu. İşte sıralama

RTX 3060

GTX 1650

GTX 1060

RTX 3060 mobil

RTX 2060

RTX 3060 Ti

RTX 3070

GTX 1050 Ti

RTX 3050

GTX 1660 Super

Ekran kartlarının yanı sıra işlemci sıralamasında radikal değişimler söz konusu. Ekim ayında Intel'in payı neredeyse %75'e ulaşarak önemli bir artış göstermişti. Kasım ayında ise bu yükselişin duraksadığını görüyoruz. Buna göre Intel'in payı %8,31 düşerek %66.08'e geriledi AMD ise %8.30 artışla Steam kullanıcılarının %33.88'i tarafından kullanılıyor.

Intel: %66.08 (-%8.31)

AMD: %33.88 (+8.30)

Windows 11 yokuş yukarı tırmanıyor

İşletim sistemi sıralamasına gelirsek, Windows 10'dan Windows 11'e geçiş büyük oranda hızlandı. Valve'e göre Kasım ayında Windows 11'in payı %43,54'e çıkarken, Windows 10'un payı %55.44 seviyelerinde.

Steam'deki en yaygın işletim sistemi olan Windows 10 64-bit, Ekim ayında %67,32 paya sahipti ve Kasım ayında 11,88 puan kaybetti. Windows 11 ise Ekim ayındaki 31,43'lük payını 12.20 puan artırdı. Ayrıca Valve, Steam'deki popüler üçüncü Windows sürümü olan Windows 7 64 bit'in şu anda %0,72 paya (-0,38 puan) sahip olduğunu söylüyor.

Windows 10 64 bit: %55.44 (-%11,88)

Windows 11: %43,54 (+%12,20)

Windows 7 64 bit: %0,72 (-%0,38)

Windows 8.1 64 bit: %0,17 (-%0,03)

Windows 7 32-bit: %0,06 (-%0,06)

Diğer: %0,08

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