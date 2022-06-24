Steam'e göre Türkiye'deki en hızlı İSS hangisi?

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İnternet servis sağlayıcıların (İSS) müşterilerine sunduğu hız kadar teknolojik altyapısı da müşterinin hızını etkiliyor. Örneğin Steam gibi çok trafiğin olduğu platformlara erişirken İSS’lerin Steam için sunduğu bağlantı genişliğini kullanarak Steam’e bağlanıyoruz. Bazı İSS’ler, kullanıcıların genelini etkileyen yavaşlık olmaması için Steam gibi çok kullanılan platformlara erişimi yavaşlatabiliyor. Bazı İSS’ler ise kullanıcıların maksimum performans alması için böyle platformlara özel altyapı oluşturarak yüksek hız sunuyor.

Steam'in hız raporuna göre hangi İSS birinci?

Steam, İSS’lerin Steam’deki erişim hızı hakkında bir rapor hazırlıyor. Haftalık olarak yayınlanan bu raporda kullanıcıların Steam’den indirme yaparken ortalama kaç Mbps hızda indirme yaptığı bilgisi yer alıyor. Steam’in haftalık raporlarında TurkNet, 2021 Eylül ayından beri zirvede yer alıyor.

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23 Haziran tarihli verilere göre son 7 günde Türkiye’deki kullanıcılar Steam’den ortalama 23 Mbps hızda indirme yaptı. TurkNet kullanıcıları ise Türkiye ortalamasının iki katı hız elde etti ve ortalama 44,2 Mbps hız ile indirme yaptı. TurkNet, 2021 Eylül’den beri ‘Steam’de en yüksek indirmeyi sunan İSS’ unvanını koruyor.

Steam'in Haftalık İSS Hız Raporu: https://store.steampowered.com/stats/content

TurkNet, CDN ve Peering yapısı sayesinde Steam’de yüksek hız ve düşük ping sunuyor

TurkNet’in web sitesinde yer alan ifadelere göre müşterilere Steam’de yüksek hız sunmak için CDN ve Peering anlaşmaları yaparak kullanıcıların internet hızlarından maksimum verimi almasını sağlıyor. Farklı bölgelere konumlandırılan CDN sunucular sayesinde müşteriler düşük ağ ve düşük işlem gecikmesiyle veriye ulaşabiliyor. Bu sayede hem daha yüksek hızlı bağlantı kuruluyor hem de online oyunlarda düşük ping sunuluyor.

1 Gbps hızında internet ile oyunlar ne kadar sürede iner? 1 hf. önce eklendi

CDN ve Peering teknolojileri sayesinde maksimum verim sunan TurkNet ayrıca yüksek hızlı internet isteyen müşterileri için TurkNet GigaFiber ile 1 Gbps hızında fiber internet sunuyor. TurkNet GigaFiber altyapısınının olduğu yerdeki kullanıcılar 1.000 Mbps’ye varan hızda indirme ve upload hızı elde edebiliyor. TurkNet'in tek fiyat politikası sayesinde ayda yalnızca 139,90 TL ödüyor.

TurkNet, Netflix raporunda da birinci

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Türkiye’deki İSS’ler hakkında periyodik rapor yayınlayan şirketlerden bir diğeri de Netflix. Netflix’in aylık olarak yayınladığı raporlara göre TurkNet’in tıpkı Steam’e erişimde olduğu gibi burada da birinci. Netflix’e özel CDN ve Peering altyapısı sayesinde, 2022 başından beri Netflix’e erişimde en hızlı İSS unvanını elde etti.

Netflix'in Aylık İSS Hız Raporu: https://ispspeedindex.netflix.net/country/turkey

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