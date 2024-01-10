Steam’e yapay zeka ile geliştirilen daha fazla oyun geliyor: İşte yeni kurallar

Bu değişiklikler kapsamında artık geliştiriciler oyunlarında yapay zeka kullandıklarında bunu açıklamaları gerekecek. Valve ayrıca yeni kurallar ile birlikte yapay zeka kullanan oyunların büyük çoğunluğunun yayınlanacağını söylüyor. Değişiklikler, Steam oyunlarında yapay zeka kullanımına ilişkin şeffaflığı artırırken, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin kullanılmasının risklerine karşı koruma sağlamak ve müşterilerin yapay zeka teknolojisini kullanan bir oyunu satın alıp almama konusunda bilinçli bir seçim yapmalarına olanak sağlamak için tasarlanmış gibi görünüyor.
Steam, AI oyunları için yeni kurallar getirdi
Bazı geliştiriciler yeni teknolojiyi oyunlarına ve üretim süreçlerine entegre etmeye hevesli olsa da, sektörün geneli üretken yapay zekanın kullanımı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir yandan, bazı stüdyolar oyun testi, erken konsept oluşturma veya seslendirme gibi oyun geliştirme sürecinin pahalı kısımlarına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanmayı planlıyor. Diğer kısım ise yapay zekanın istihdam kaybı yaratacağından korkuyor. Valve ayrıca halihazırdaki teknoloji ve yasal mevzuatta değişiklikleri izleyeceğini ve gerektiğinde kurallarında tekrar değişikliğe gidebileceğini belirtiyor.Kaynakça https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/3862463747997849619 https://www.theverge.com/2024/1/10/24032678/valve-steam-generative-ai-rules-disclosure-pre-generated-live-illegal-content-copyright Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.