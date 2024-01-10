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    Anlık Bildirim

    Steam’e yapay zeka ile geliştirilen daha fazla oyun geliyor: İşte yeni kurallar

    Yeni Steam kurallarına göre artık geliştiriciler yapay zekayı kullandıklarını açıklayacak. Valve, bu değişikle birlikte yapay zeka ile geliştirilen daha fazla oyun platforma geleceğini söylüyor.
    Steam’e yapay zeka ile geliştirilen daha fazla oyun geliyor Tam Boyutta Gör
    Valve, oyun geliştiricilerinin yapay zeka teknolojisini kullanan oyunları Steam'de nasıl yayınlayabileceklerine ilişkin yeni kurallar yayınladı. Yapılan açıklamaya göre Valve, yapay zeka teknolojisini kullanan oyunları ele alma şeklinde değişikliğe gidiyor.

    Bu değişiklikler kapsamında artık geliştiriciler oyunlarında yapay zeka kullandıklarında bunu açıklamaları gerekecek. Valve ayrıca yeni kurallar ile birlikte yapay zeka kullanan oyunların büyük çoğunluğunun yayınlanacağını söylüyor. Değişiklikler, Steam oyunlarında yapay zeka kullanımına ilişkin şeffaflığı artırırken, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin kullanılmasının risklerine karşı koruma sağlamak ve müşterilerin yapay zeka teknolojisini kullanan bir oyunu satın alıp almama konusunda bilinçli bir seçim yapmalarına olanak sağlamak için tasarlanmış gibi görünüyor.

    Steam, AI oyunları için yeni kurallar getirdi

    Steam’e yapay zeka ile geliştirilen daha fazla oyun geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni kurallar kapsamında, geliştiricilerin oyunlarda yapay zeka yardımıyla önceden oluşturulmuş içerik (çizim, kod veya ses gibi) bulunduğunda bunu açıklamaları ve "yasa dışı veya ihlal edici" olmadığına dair taahhüt vermeleri gerekecek. Ayrıca, oyunlarının çalışırken gerçek zamanlı olarak oluşturulan yapay zeka içeriğine sahip olup olmadığını da belirtmeleri gerekecek. Yine gerçek zamanlı AI içeriğinin de yasa dışı olmaması gerekecek. Ayrıca kullanılan yapay zekanın yasa dışı içerik üretmediğinden emin olmak için ne tür önlemler alındığı da açıklanmak zorunda.

    Bazı geliştiriciler yeni teknolojiyi oyunlarına ve üretim süreçlerine entegre etmeye hevesli olsa da, sektörün geneli üretken yapay zekanın kullanımı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir yandan, bazı stüdyolar oyun testi, erken konsept oluşturma veya seslendirme gibi oyun geliştirme sürecinin pahalı kısımlarına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanmayı planlıyor. Diğer kısım ise yapay zekanın istihdam kaybı yaratacağından korkuyor. Valve ayrıca halihazırdaki teknoloji ve yasal mevzuatta değişiklikleri izleyeceğini ve gerektiğinde kurallarında tekrar değişikliğe gidebileceğini belirtiyor.

    Kaynakça https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/3862463747997849619 https://www.theverge.com/2024/1/10/24032678/valve-steam-generative-ai-rules-disclosure-pre-generated-live-illegal-content-copyright
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 12 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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