Steam’e yapay zeka ile geliştirilen daha fazla oyun geliyor: İşte yeni kurallar

Tam Boyutta Gör Valve, oyun geliştiricilerinin yapay zeka teknolojisini kullanan oyunları Steam'de nasıl yayınlayabileceklerine ilişkin yeni kurallar yayınladı. Yapılan açıklamaya göre Valve, yapay zeka teknolojisini kullanan oyunları ele alma şeklinde değişikliğe gidiyor.

Bu değişiklikler kapsamında artık geliştiriciler oyunlarında yapay zeka kullandıklarında bunu açıklamaları gerekecek. Valve ayrıca yeni kurallar ile birlikte yapay zeka kullanan oyunların büyük çoğunluğunun yayınlanacağını söylüyor. Değişiklikler, Steam oyunlarında yapay zeka kullanımına ilişkin şeffaflığı artırırken, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin kullanılmasının risklerine karşı koruma sağlamak ve müşterilerin yapay zeka teknolojisini kullanan bir oyunu satın alıp almama konusunda bilinçli bir seçim yapmalarına olanak sağlamak için tasarlanmış gibi görünüyor.

Steam, AI oyunları için yeni kurallar getirdi

Tam Boyutta Gör Yeni kurallar kapsamında, geliştiricilerin oyunlarda yapay zeka yardımıyla önceden oluşturulmuş içerik (çizim, kod veya ses gibi) bulunduğunda bunu açıklamaları ve "yasa dışı veya ihlal edici" olmadığına dair taahhüt vermeleri gerekecek. Ayrıca, oyunlarının çalışırken gerçek zamanlı olarak oluşturulan yapay zeka içeriğine sahip olup olmadığını da belirtmeleri gerekecek. Yine gerçek zamanlı AI içeriğinin de yasa dışı olmaması gerekecek. Ayrıca kullanılan yapay zekanın yasa dışı içerik üretmediğinden emin olmak için ne tür önlemler alındığı da açıklanmak zorunda.

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Bazı geliştiriciler yeni teknolojiyi oyunlarına ve üretim süreçlerine entegre etmeye hevesli olsa da, sektörün geneli üretken yapay zekanın kullanımı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir yandan, bazı stüdyolar oyun testi, erken konsept oluşturma veya seslendirme gibi oyun geliştirme sürecinin pahalı kısımlarına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanmayı planlıyor. Diğer kısım ise yapay zekanın istihdam kaybı yaratacağından korkuyor. Valve ayrıca halihazırdaki teknoloji ve yasal mevzuatta değişiklikleri izleyeceğini ve gerektiğinde kurallarında tekrar değişikliğe gidebileceğini belirtiyor.

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