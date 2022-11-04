Steam Ekim ayı verilerini açıkladı: AMD işlemciler düşüşte, pahalı ekran kartları yükselişte

Tam Boyutta Gör Valve, Ekim ayının Steam anket sonuçlarını yayınladı. Platformun milyonlarca kullanıcısının isteğe bağlı katılımlarından elde edilen veriler bir kez daha işlemci tarafındaki Intel, ekran kartı tarafında ise Nvidia’nın büyük hakimiyetini gözler önüne seriyor. Ayrıca kullanıcı davranışlarında da değişiklikler söz konusu.

ABD yaptırımları Çin’in en büyük GPU firmasını vurdu 18 sa. önce eklendi

Verilerin ekran kartı bölümünde dikkat çeken önemli bir detay pahalı ve güncel modellerin yükselişte olması. Öyle ki RTX 3060, kullanıcılar arasındaki payını neredeyse iki puan artırarak yüzde 5,29 paya ulaşmış durumda. Ekran kartı listesinde ise Nvidia’nın dominasyonunu görüyoruz zira popüler ilk 20 ekran kartının 17’si Nvidia ürünü.

Tam Boyutta Gör Listenin tepesinde ise GTX 1060 liderliğine bir kez daha devam ederken onu RTX 2060 ve GTX 1650 takip ediyor. RTX 30 serisinde görülen artışın kaynağında ise Plague Tale Requiem, Dead Space remake, Call of Duty: Modern Warfare 2 gibi yeni oyunların geliyor olması bulunabilir.

AMD için geçen bir kötü ay daha

Tam Boyutta Gör Ekim ayı AMD için bir kez daha kötü geçti, en azından Steam verilerine göre. İşlemci alanında Intel’e karşı üst üste dördüncü kez düşüş yaşayan AMD’nin, Ağustos 2021’den bu yana ilk defa pazar payı yüzde 30’un altına düşmüş durumda. Ryzen 7000 satışlarının yavaş başlaması ve Raptor Lake satışlarının görece güçlü görünmesiyle birlikte kırmızı takım şu anda en iyi zamanlarını geçirmiyor.

Tam Boyutta Gör İşletim sistemi tarafındaysa Windows 10’un yüzde 68,91 ile lider olduğunu görüyoruz. İlginç bir şekilde Windows 11’de yüzde 1,47 düşüş yaşanarak pazar payı yüzde 23,37’ye gerilemiş. Daha da ilginç olanı ise desteği kesilmiş olan Windows 7’nin Pazar payını artırarak yüzde 3,59 çıkmış olması. Tüm bunlara ek olarak Oculus Quest 2, açık ara en popüler VR başlığı ((%41,49) konumunda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Steam Ekim ayı verileri AMD’nin düşüşünü gösteriyor