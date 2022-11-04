Steam Ekim ayı verilerini açıkladı: AMD işlemciler düşüşte, pahalı ekran kartları yükselişte

Teknoloji Editörü
Oy Ver
Tam Boyutta Gör
Valve, Ekim ayının Steam anket sonuçlarını yayınladı. Platformun milyonlarca kullanıcısının isteğe bağlı katılımlarından elde edilen veriler bir kez daha işlemci tarafındaki Intel, ekran kartı tarafında ise Nvidia’nın büyük hakimiyetini gözler önüne seriyor. Ayrıca kullanıcı davranışlarında da değişiklikler söz konusu.
Verilerin ekran kartı bölümünde dikkat çeken önemli bir detay
pahalı ve güncel modellerin yükselişte olması. Öyle ki RTX 3060, kullanıcılar arasındaki payını neredeyse iki puan artırarak yüzde 5,29 paya ulaşmış durumda. Ekran kartı listesinde ise Nvidia’nın dominasyonunu görüyoruz zira popüler ilk 20 ekran kartının 17’si Nvidia ürünü.
Tam Boyutta Gör
Listenin tepesinde ise
GTX 1060 liderliğine bir kez daha devam ederken onu RTX 2060 ve GTX 1650 takip ediyor. RTX 30 serisinde görülen artışın kaynağında ise Plague Tale Requiem, Dead Space remake, Call of Duty: Modern Warfare 2 gibi yeni oyunların geliyor olması bulunabilir. AMD için geçen bir kötü ay daha
Tam Boyutta Gör
Ekim ayı
AMD için bir kez daha kötü geçti, en azından Steam verilerine göre. İşlemci alanında Intel’e karşı üst üste dördüncü kez düşüş yaşayan AMD’nin, Ağustos 2021’den bu yana ilk defa pazar payı yüzde 30’un altına düşmüş durumda. Ryzen 7000 satışlarının yavaş başlaması ve Raptor Lake satışlarının görece güçlü görünmesiyle birlikte kırmızı takım şu anda en iyi zamanlarını geçirmiyor.
Tam Boyutta Gör
İşletim sistemi tarafındaysa
Windows 10’un yüzde 68,91 ile lider olduğunu görüyoruz. İlginç bir şekilde Windows 11’de yüzde 1,47 düşüş yaşanarak pazar payı yüzde 23,37’ye gerilemiş. Daha da ilginç olanı ise desteği kesilmiş olan Windows 7’nin Pazar payını artırarak yüzde 3,59 çıkmış olması. Tüm bunlara ek olarak Oculus Quest 2, açık ara en popüler VR başlığı ((%41,49) konumunda.
Kaynakça
https://store.steampowered.com/hwsurvey?l=turkish
https://www.techspot.com/news/96542-latest-steam-survey-suggests-gamers-once-again-buying.html
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence