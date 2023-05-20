Steam kullanıcı gizliliğine önem vermek için Google ile yolları ayırıyor

Tam Boyutta Gör Popüler oyun platformu Steam'in arkasındaki firma olan Valve, oyun yapımcıları için trafik raporlama özelliklerini güncelledi. Güncellemeler, raporlanan ayrıntıları sınırlandırırken oyuncu gizliliğine öncelik vermeyi amaçlıyor. Valve, kullanıcılar hakkında yaş, cinsiyet veya ırk gibi bilgileri toplamadığını ve saklamadığını belirtti.

UTM sisteminde daha fazla detay

UTM sistemi, artık oyuncular hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak. Herhangi bir kişisel detayı ifşa etmeden istatistikleri bir bütün olarak paylaşacak. Ayrıca sistem, kimin yeni bir kullanıcı olduğunu ve kimin ne kadar süre platformda olduğunu da bilecek.

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Google ile yollar ayrılıyor

Valve, Steam'de Google Analytics'i artık desteklemeyeceğini de açıkladı. Google'ın izleme sistemi ile Valve'ın kullanıcı gizliliği konusundaki tutumu arasındaki uyumsuzluk nedeniyle bu karara varılmış. Üçüncü taraf analiz araçlarına ve firmalarına güvenmemek için Valve, Steam içinde kendi raporlama özelliklerini oluşturmaya odaklanacak. Bu değişikliğin Temmuz ayında yürürlüğe gireceğini belirtelim.

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Steam gizlilik için Google Analytics ile yolları ayırıyor