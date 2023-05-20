Steam kullanıcı gizliliğine önem vermek için Google ile yolları ayırıyor

UTM sisteminde daha fazla detay
UTM sistemi, artık oyuncular hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak. Herhangi bir kişisel detayı ifşa etmeden istatistikleri bir bütün olarak paylaşacak. Ayrıca sistem, kimin yeni bir kullanıcı olduğunu ve kimin ne kadar süre platformda olduğunu da bilecek.
Google ile yollar ayrılıyor
Valve, Steam'de Google Analytics'i artık desteklemeyeceğini de açıkladı. Google'ın izleme sistemi ile Valve'ın kullanıcı gizliliği konusundaki tutumu arasındaki uyumsuzluk nedeniyle bu karara varılmış. Üçüncü taraf analiz araçlarına ve firmalarına güvenmemek için Valve, Steam içinde kendi raporlama özelliklerini oluşturmaya odaklanacak. Bu değişikliğin Temmuz ayında yürürlüğe gireceğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.