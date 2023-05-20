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    Anlık Bildirim

    Steam kullanıcı gizliliğine önem vermek için Google ile yolları ayırıyor

    Birçok oyuncunun aktif olarak kullandığı popüler oyun platformu Steam, kullanıcı gizliliğine daha çok odaklanarak Google Analytics ile yolları ayırıyor. İşte alınan bu karara dair detaylar:
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    Steam gizlilik için Google Analytics ile yolları ayırıyor Tam Boyutta Gör
    Popüler oyun platformu Steam'in arkasındaki firma olan Valve, oyun yapımcıları için trafik raporlama özelliklerini güncelledi. Güncellemeler, raporlanan ayrıntıları sınırlandırırken oyuncu gizliliğine öncelik vermeyi amaçlıyor. Valve, kullanıcılar hakkında yaş, cinsiyet veya ırk gibi bilgileri toplamadığını ve saklamadığını belirtti.

    UTM sisteminde daha fazla detay

    UTM sistemi, artık oyuncular hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak. Herhangi bir kişisel detayı ifşa etmeden istatistikleri bir bütün olarak paylaşacak. Ayrıca sistem, kimin yeni bir kullanıcı olduğunu ve kimin ne kadar süre platformda olduğunu da bilecek.

    Google ile yollar ayrılıyor

    Valve, Steam'de Google Analytics'i artık desteklemeyeceğini de açıkladı. Google'ın izleme sistemi ile Valve'ın kullanıcı gizliliği konusundaki tutumu arasındaki uyumsuzluk nedeniyle bu karara varılmış. Üçüncü taraf analiz araçlarına ve firmalarına güvenmemek için Valve, Steam içinde kendi raporlama özelliklerini oluşturmaya odaklanacak. Bu değişikliğin Temmuz ayında yürürlüğe gireceğini belirtelim.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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