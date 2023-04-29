Steam'in 'Oyun İçi' arayüzü yenilendi: İşte yeni tasarımı

Steam'in masaüstü sürümü yeni özellikler ve tasarım olmak üzere baştan aşağı yenilendi. Peki henüz beta sürümünde olan bu güncelleme neler sunuyor? İşte detaylar.