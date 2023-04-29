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    Anlık Bildirim

    Steam'in 'Oyun İçi' arayüzü yenilendi: İşte yeni tasarımı

    Steam'in masaüstü sürümü yeni özellikler ve tasarım olmak üzere baştan aşağı yenilendi. Peki henüz beta sürümünde olan bu güncelleme neler sunuyor? İşte detaylar.
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    Steam'in oyun içi arayüzü yenilendi: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Valve imzalı popüler oyun dağıtım platformu Steam, bir süredir aşina olduğumuz arayüz tasarımında köklü bir değişikliğe imza attı. Şu an için beta kullanıcılarına sunulan güncelleme, kullanışlı özellikler ve çok daha şık bir tasarım sunuyor. Peki değişiklikler neler? Gelin hep beraber bakalım.

    Steam arayüzü tamamen yenilendi

    Steam, yeni arayüz tasarımında özüne sadık kalsa da, oyun deneyimi artıracak birçok yenilik sunuyor. İlk olarak oyuncuların ayrıntıları hatırlamak adına kağıda veya masaüstüne not alma devri sona eriyor diyebiliriz. Steam kullanıcıları artık hatırlamak istedikleri detaylara Steam'in oyun içi arayüzüne eklenen notlar bölümünden ulaşabilecek.

    Steam'in oyun içi arayüzü yenilendi: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Ekranın istediğiniz noktasına yerleştirebileceğiniz bu bölümün, saydamlık ayarı gibi özelleştirilebilir seçenekler sunduğunu da belirtelim. Bu sayede aldığınız notları pencere değiştirmeden oyun içinden takip edebileceksiniz. Ayrıca yenilenen arayüz, oyun rehberleri, müzik çalar veya tarayıcı penceresinin sabitlenmesine de olanak tanıyor. 

    Steam'in oyun içi arayüzü yenilendi: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bunlara ek olarak Steam, bildirim sistemi de tamamen değiştirdi. Kullanıcılar artık yalnızca ''önemli bir şey olduğunda'' uyarılacak ve bildirim kutusu artık dilek listesine eklenen oyunlarda aktif indirimleri gösterecek. Tümünü Görüntüle seçeneği ise, hesaba gelen tüm bildirimlerin, kronolojik sıralama ile görüntülenenmesini sağlayacak.

    Halihazırda Beta kullanıcılarına sunulan yeni Steam arayüzünün, genel kullanıma ne zaman açılacağı bilinmiyor. Değişikliklere göz atmak isteyen kullanıcılar Beta programı hakkında detaylara buradan ulaşabilirler.

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