Steam'in 'Oyun İçi' arayüzü yenilendi: İşte yeni tasarımı

Steam, yeni arayüz tasarımında özüne sadık kalsa da, oyun deneyimi artıracak birçok yenilik sunuyor. İlk olarak oyuncuların ayrıntıları hatırlamak adına kağıda veya masaüstüne not alma devri sona eriyor diyebiliriz. Steam kullanıcıları artık hatırlamak istedikleri detaylara Steam'in oyun içi arayüzüne eklenen notlar bölümünden ulaşabilecek.
Halihazırda Beta kullanıcılarına sunulan yeni Steam arayüzünün, genel kullanıma ne zaman açılacağı bilinmiyor. Değişikliklere göz atmak isteyen kullanıcılar Beta programı hakkında detaylara buradan ulaşabilirler.