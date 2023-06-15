Steam güncellendi! Arayüzde büyük değişiklikler var

Teknoloji Editörü
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Steam kullanıcıları, masaüstü istemcisi için yayınlanan son güncelleme ile yeni bir görünüme kavuşacaklar. Kullanıcı arayüzündeki yeni görünüme ek olarak Valve, en son Steam güncellemesinin masaüstü, mobil ve Steam Deck'teki performansı artırmak için kaputun altında birçok şeyi değiştirdiğini belirtti. Steam baştan aşağıya yenilendi
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Bir önceki Steam güncellemesinde Valve, bir oyun veya geliştirici ararken hizmetin arama işlevselliğini iyileştirmeyi amaçlamıştı. Bu güncellemede Valve, değişikliklerin kitlesinin masaüstü ve mobil cihazlardaki arama eğilimlerini tespit ettikten sonra yapıldığını belirtti. Örneğin, serilere göre
oyun araması yapıldığında ilk olarak o serinin en iyi oyunları ve varsa Steam'deki ana hub'ı görünecek.
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Steam için
14 Haziran güncellemesi, kullanıcılar istemcilerini güncelledikten hemen sonra görülebilecek. Fontlarda yapılan değişikliklere ek olarak Bildirimler sekmesi mobil ve Steam Deck kullanıcılarının da yararlanabileceği yeni bir görünüm kazandı. Steam'in bildirim sistemi; sürekli yeni bir şey gösterdiği ve çoğu zaman bilmeniz gerekmeyen bir şey olduğu için esasında bir baş belasıydı. Artık bildirimler parçalara ayrılıyor: Simgeye tıklandığında artık yalnızca en yeni ve ilgili bildirimler gösterilecek ve kullanıcılardan tam bir geçmiş görünümü görmek için tıklamaları istenecek.
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İndirmeler sekmesi de bir yükseltme aldı ve artık istemcinin alt kısmında bir indirme çubuğunun yanı sıra oyun için bir simge görünecek. Buna ek olarak, Mac ve Linux kullanıcıları Steam Masaüstü istemcisini Windows sürümüyle aynı hizaya getirmek için donanım hızlandırmayı açabilecekler.
Belki de en büyük değişiklik, tamamen
yeniden tasarlanan oyun içi arayüzde oluyor. Artık oyun sırasında her zaman görünür olmaları için "sabitlenmiş" öğelere sahip olabilir (ve opaklıkları buna göre ayarlanabilir) ve hatta oyundan hiç çıkmadan oynarken bir şeyler not alabilirsiniz.
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Ekranın alt kısmında kullanıcıların
widget'ları seçebileceği ve beğenilerine göre ayarlayabileceği yeni bir araç çubuğu var. Bu widget'lardan biri, Steam Beta istemci yapısında bulunan yeni Notlar özelliği. Notlar özelliği buluta kaydedilecek, en önde görünebilecek (oyunda kaybolanlar için ideal) ve birden fazla cihazda takip edilebilecek. Pinler ayrıca hızlı erişim için oyun penceresine video ve tarayıcı sayfaları yerleştirmek için de kullanılabiliyor. Yeni özellikler ve yeni yazı tiplerine ek olarak, Steam istemcisi için DualSense Edge kontrol cihazlarının kapanmasını etkileyen bir hata düzeltmesi de dahil olmak üzere bazı hata düzeltmeleri yapıldı. Tüm bu değişikliklerle birlikte görüyoruz ki artık hepimiz Steam Deck arayüzünü kullanacağız.
VIDEO
Kaynakça
https://store.steampowered.com/news/app/593110/view/3687931965598906184
https://www.engadget.com/steam-overhauls-notifications-ui-elements-and-the-in-game-overlay-000839366.html
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