Steam'in 'ağır sansürlü' Çin versiyonu yakında çıkıyor

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Valve'nin Çin'e özel olarak hazırladığı 'sansürlü' Steam istemcisinin alfa sürümü çıkış yaptı. Yerel hükümetin istekleri doğrultusunda geliştirilen Steam Çin versiyonu, uygulanan ilginç sansürleri ve kısıtlamalarıyla dikkat çekiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde bildiğiniz gibi dijital olan hemen her şeye sansürler veya yasaklar uygulanıyor. Steam uygulaması da elbette bunun bir parçası. Steam, 2015 yılı gibi Çin'de popülerleşmeye başlamıştı. Bugün ise 30 milyondan fazla dev bir Çinli oyuncu kitlesine sahip.

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Çin, Steam üzerinde şu anda yalnızca kısmi bir yasak uyguluyor. Oyuncular istedikleri oyunu satın alıp oynayabiliyor, ancak Steam'in topluluk özelliklerine (tartışma forumları gibi) erişemiyor.

Hesaplar, kullanıcı mesajları, oyunlar ve daha fazlası kontrol edilecek

Steam Çin istemcisinde yer alan bazı farklılıklar:

Oyuncunun kullanıcı ismi gerçek kimliğiyle doğrudan bağlantılı olacak.

Oyuncuların aktiviteleri, profil fotoğrafları ve chat mesajları kontrol edilecek.

Oynama saatleri kısıtlanacak. Günlük oyun limiti aşıldığında bir süre oyun oynanamayacak.

Steam Çin istemcisinde yayınlanacak olan oyunlar kontrol edilecek. Çin hükümeti onay vermezse oyunlar yayınlanmayacak, veya yalnızca sansürlü versiyonları yayınlanabilecek.

Bazı oyunlar günün belli saatlerinde oynanamayacak. Gece saatlerinde çoğu oyun yasaklanacak.

Oyunlara getirilen yasaklar/sansürler özellikle dikkat çekiyor. Steam'in normal versiyonunda şu anda 30.000'i aşan oyun var. Steam Çin versiyonunundaki oyun sayısı ise geçtiğimiz Şubat ayı itibarıyla yalnızca 40'tı. Ayrıca belli saatlerde oyunların kısıtlanıyor olması da ilginç bir adım olmuş.

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Steam Çin istemcisinin Çinli oyuncular için gerçekten de çok kötü bir gelişme olduğu söylenebilir. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ancak Çin versiyonunun yayınlanmasıyla birlikte şu anda kullanılan uluslararası Steam istemcisinin tamamıyla yasaklanması bekleniyor. Zaten Valve'nin Steam Çin adımının da Steam'in Çin'de engellemesi ihtimaline karşı atılmış bir adım olduğu düşünülüyordu.

Steam Çin istemcisi şu anda kendi serverlarına sahip değil. Henüz alfa sürümünde olduğu için geliştirme süreci devam ediyor. Tam sürümün önümüzdeki yıl gibi yayınlanabileceği konusunda tahminler var.

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