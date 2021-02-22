Steam'in bir sonraki oyun festivalinin tarihi belli oldu

PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam'in bir süredir düzenlediği Oyun Festivali'nin yenisi için tarih belli oldu.İlginizi Çekebilir Steam indirimleri başladı: İşte indirimde öne çıkanlar
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Birkaç hafta önce son festivalini düzenleyen Steam'in yeni oyun festivali 16 Haziran - 22 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Bir değişikliğe gidilmezse eğer bu festivalde yüzlerce oyunun demosu erişime açılacak ve oyuncular geliştiricilerle sohbet etme şansı bulacak.
Geçtiğimiz oyun festivalinde 500 farklı oyunun demosu Steam üzerinden erişime açılmıştı. Haziran ayında düzenlenecek olan festivalin ayrıntıları ne yazık ki şu an için belli değil.
Ancak bu tarih bizlere ayrıca Steam'in yaz indirimleri için de bir ipucu veriyor olabilir. Çünkü festival ile birlikte ya da festivalin ardından genelde Steam indirimleri başlar. Kısaca Haziran ayının ikinci yarısında bir Steam Yaz İndirimi görebiliriz.
https://www.vg247.com/2021/02/20/steam-game-festival-june/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok
gezgin köle aracı
bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen
Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?