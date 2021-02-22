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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'in bir sonraki oyun festivalinin tarihi belli oldu

    Steam'in geçtiğimiz haftalarda başlayan oyun festivalinin ardından sıradaki oyun festivalinin tarihi de belli oldu. Bu durum ayrıca indirim dönemi için de bir ipucu verebilir.
    22 Şubat 2021, 18:30 (1 sa.)
    366
    50
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Steam'in bir sonraki oyun festivalinin tarihi belli oldu
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    PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam'in bir süredir düzenlediği Oyun Festivali'nin yenisi için tarih belli oldu.

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    Birkaç hafta önce son festivalini düzenleyen Steam'in yeni oyun festivali 16 Haziran - 22 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Bir değişikliğe gidilmezse eğer bu festivalde yüzlerce oyunun demosu erişime açılacak ve oyuncular geliştiricilerle sohbet etme şansı bulacak.

    Geçtiğimiz oyun festivalinde 500 farklı oyunun demosu Steam üzerinden erişime açılmıştı. Haziran ayında düzenlenecek olan festivalin ayrıntıları ne yazık ki şu an için belli değil.

    Ancak bu tarih bizlere ayrıca Steam'in yaz indirimleri için de bir ipucu veriyor olabilir. Çünkü festival ile birlikte ya da festivalin ardından genelde Steam indirimleri başlar. Kısaca Haziran ayının ikinci yarısında bir Steam Yaz İndirimi görebiliriz.



    https://www.vg247.com/2021/02/20/steam-game-festival-june/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 1 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 2 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 2 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    JaReD22 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bırak festivali gabe adam akıllı indirim yap indirimlerin eski tadı yok
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