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    Steam Kış İndirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

    Kış İndirimlerinde yine binlerce oyun indirime girdi. İndirimler iki hafta sürecek.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2b
    82
    10
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Valve, oyunseverlerin merakla beklediği Kış İndirimleri'ni bugün itibarıyla nihayet başlattı. Binlerce oyunun indirime girdiği Kış İndirimleri toplam iki hafta sürecek ve 2 Ocak 2020 akşamı sona erecek.

    Kış İndirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:

    • Gears 5 %50 indirimle 46,00 TL
    • Mortal Kombat 11 %60 indirimle 40,80 TL
    • Dark Siders III %66 indirimle 91,46 TL
    • Civilization VI %75 indirimle 54,75 TL
    • Start Wars Jedi: Fallen Order %17 indirimle 331,17 TL
    • Final Fantasy XV Windows Edition %50 indirimle 80,00 TL
    • Dishonored 2 %75 indirimle 28,74 TL
    • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition %50 indirimle 57,49 TL
    • Worms W.M.D %75 indirimle 16,24 TL
    • The Forest %45 indirimle 17,60 TL
    • Shadow Warrior 2 %75 indirimle 14,75 TL
    • Dirt Rally 2.0 %70 indirimle 27,60 TL
    • Cities Skyline %75 indirimle 12,75 TL
    • Portal 2 %90 indirimle 1,85 TL
    • Dark Souls Remastered %75 indirimle 59,50 TL
    • Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL
    • Grand Theft Auto V %50 indirimle 84,50 TL
    • Devil May Cry 5 %67 indirimle 131,67 TL
    • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition %78 indirimle 80,11 TL
    • Rise of the Tomb Raider %85 indirimle 13,35 TL
    • XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL
    • Middle Earth: Shadow of War %75 indirimle 16,75 TL
    • Tom Clancy's Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL
    • Resident Evil 2 %67 indirimle 131,67 TL
    • Sekiro: Shadows Die Twice %35 indirimle 187,85 TL
    • Monster Hunter: World %60 indirimle 79,60 TL
    • Jurassic World: Evolution %80 indirimle 34,20 TL
    • Assassin's Creed Odyssey %60 indirimle 123,60 TL
    • PlayerUnknown's Battlegrounds %50 indirimle 43,50 TL
    • Doom %70 indirimle 29,70 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition %70 indirimle 22,49 TL
    • Fallout 4 %70 indirimle 39,90 TL
    • Elite Dangerous %80 indirimle 14,99 TL


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    haQQo 34 dk.
    The Witcher alasım var ama kim bilir hangi versiyonu bu :/
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    LKLC 28 dk. haQQo
    Tüm DLC'leri içeren versiyon. Almak istiyorsanız en iyi sürümü bu.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    by_endless 44 dk.
    Total war oyunları nerede ya :/
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    lmn1994 1 sa.
    Rdr 2 ?
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    avianca 1 sa.
    Mortal combat ve rainbow düşünülebilir
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    Oguzaga_03 1 sa.
    The Forest yok mu?
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    LKLC 1 sa. Oguzaga_03
    Ekledim listeye. %45 indirime girmiş o da.
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