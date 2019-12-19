Steam Kış İndirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

Valve, oyunseverlerin merakla beklediği Kış İndirimleri'ni bugün itibarıyla nihayet başlattı. Binlerce oyunun indirime girdiği Kış İndirimleri toplam iki hafta sürecek ve 2 Ocak 2020 akşamı sona erecek.
Kış İndirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:
- Gears 5 %50 indirimle 46,00 TL
- Mortal Kombat 11 %60 indirimle 40,80 TL
- Dark Siders III %66 indirimle 91,46 TL
- Civilization VI %75 indirimle 54,75 TL
- Start Wars Jedi: Fallen Order %17 indirimle 331,17 TL
- Final Fantasy XV Windows Edition %50 indirimle 80,00 TL
- Dishonored 2 %75 indirimle 28,74 TL
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition %50 indirimle 57,49 TL
- Worms W.M.D %75 indirimle 16,24 TL
- The Forest %45 indirimle 17,60 TL
- Shadow Warrior 2 %75 indirimle 14,75 TL
- Dirt Rally 2.0 %70 indirimle 27,60 TL
- Cities Skyline %75 indirimle 12,75 TL
- Portal 2 %90 indirimle 1,85 TL
- Dark Souls Remastered %75 indirimle 59,50 TL
- Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL
- Grand Theft Auto V %50 indirimle 84,50 TL
- Devil May Cry 5 %67 indirimle 131,67 TL
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition %78 indirimle 80,11 TL
- Rise of the Tomb Raider %85 indirimle 13,35 TL
- XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL
- Middle Earth: Shadow of War %75 indirimle 16,75 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL
- Resident Evil 2 %67 indirimle 131,67 TL
- Sekiro: Shadows Die Twice %35 indirimle 187,85 TL
- Monster Hunter: World %60 indirimle 79,60 TL
- Jurassic World: Evolution %80 indirimle 34,20 TL
- Assassin's Creed Odyssey %60 indirimle 123,60 TL
- PlayerUnknown's Battlegrounds %50 indirimle 43,50 TL
- Doom %70 indirimle 29,70 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition %70 indirimle 22,49 TL
- Fallout 4 %70 indirimle 39,90 TL
- Elite Dangerous %80 indirimle 14,99 TL
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