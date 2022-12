Steam kış indirimleri başladı: İşte indirime giren seçmece oyunlar

Tam Boyutta Gör Valve’in dijital oyun platformu Steam’in her yıl Aralık ayında yaptığı kış indirimleri resmen başladı. Oyuncular tarafından beklenen yılın Steam indirim dönemi 22 Aralık saat 21.00’da başladı ve 5 Ocak 2023 saat 21.00’a kadar da devam edecek.

Steam yıl boyunca zaman zaman indirimler gerçekleştiriyor. Gerek bahar indirimleri gerek sonbahar indirimleri güzel fırsatları oyuncuların ayağına getiriyor. Ancak oyuncuların asıl beklediği indirim dönemi ise elbette belli: Steam kış indirimleri. Yaklaşık iki hafta boyunca sürecek bu indirim döneminde platformdaki sayısız oyun cazip indirimlere sahne olacak. O yüzden belirli aralıklarla takip etmek ve indirimleri kaçırmamak önemli.

Steam kış indirimlerinde indirime giren oyunlar

Özellikle Steam’in Türkiye tarafında yaşanan kur güncellemesi sonrası artan oyun fiyatları maalesef oyuncuları bu indirim dönemlerini beklemeye itiyor. Biz de sizler için seçtiğimiz en iyi steam kış indirimlerini listelemeye çalıştık. Yakaladığınız fırsatları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ve buradaki ilgili forum kısmını takip edip sıcak fırsatları yakalamaktan geri kalmayın.

God of War - 197,40 TL (%40)

Forza Horizon 5 - 389,35 TL (%35)

Dead by Daylight – 34,65 TL (%65)

Bloons TD 6 – 50 TL (%75)

Uncharted -349,30 TL (%30)

Ori and the Will of the Wisps – 16,50 TL (%67)

Frostpunk – 54 TL (%75)

Mafia: Definitive Edition – 90,65 TL (%65)

Mafia Trilogy – 149,60 TL (%60)

Call of Duty: Modern Warfare II – 934,15 TL (%15)

Dying Light 2 Stay Human – 174,50 TL (%50)

Days Gone – 108,57 TL (%67)

FIFA 23 – 279,99 TL (%60)

Crysis Remastered Trilogy – 51,31 TL (%69)

Dead Cells – 89,99 TL (%50)

ELDEN RING – 419,30 TL (%30)

Hollow Knight – 12 TL (%50)

Cyberpunk 2077 – 124,50 TL (%50)

Metro Exodus -46,75 (%75)

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition – 19,99 TL (%80)

Flight Simulator – 279,20 TL (%20)

Cuphead – 21,70 TL (%30)

Hades - 20 TL (%50)

Brothers - A Tale of Two Sons – 6 TL (%75)

Detroit: Become Human – 71 TL (%50)

Quantic Dream Collection – 126,90 TL (%50)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 65,60 TL (%60)

